vivo'nun Yeni Telefonu Ortaya Çıktı! Çok Ucuz Olacak

Şubat ayında giriş segmente hitap eden Y05'i kullanıcıların beğenisine sunan vivo, aradan çok zamanda geçmeden yeni bir model üzerinde çalışmalara başladı. vivo Y05e olarak isimlendirilmesi beklenen yeni akıllı telefon son olarak önemli bir sertifika daha aldı. İşte merak edilen detaylar!

vivo Y05e NBTC Sertifikası Aldı

vivo Y05e kısa bir süre önce V2606 model numarasıyla NBTC sertifikası aldı. Bu gelişme akıllı telefonun tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştığı ve çok yakında piyasaya sürüleceği şeklinde yorumlanabilir. Hatırlanacağı üzere cihaz daha önce aynı model numarasıyla FCC veritabanında ortaya çıkmıştı. Bu sertifika ürünün Wi-Fi 5 sertifikasına sahip olacağını doğrulamıştı. Wi-Fi 5, Wi-Fi 4'e kıyasla kullanıcılara daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sunduğunu da belirtelim.

vivo Y05e'nin NBTC Sertifikası Alması Ne Anlama Geliyor?

vivo Y05e'nin NBTC sertifikası alması aslında çok kritik bir detayı doğruluyor. Bunu biraz daha açacak olursak bu gelişme akıllı telefonun 4G bağlantı desteğine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bilindiği üzere 5G desteği bulunan cihazlarda internet bağlantısı çok daha hızlı oluyor. Bu sayede videolar kesintisiz izlenebiliyor, büyük boyutlu dosyalar hızlı indirilebiliyor ve çevrimiçi oyunlar gecikmesiz bir şekilde oynanabiliyor. Ancak maalesef NBTC sertifikası vivo Y05e'nin 5G'nin sunduğu avantajlardan yararlanamayacağını gösteriyor.

vivo Y05e'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci RAM: 4 GB (Başka seçenekler olabilir.)

4 GB (Başka seçenekler olabilir.) Depolama: 64 GB (Başka seçenekler olabilir.)

64 GB (Başka seçenekler olabilir.) Batarya: 5.050 mAh

5.050 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y05e Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Maalesef şu an için vivo'dan Y05e'nin tanıtım tarihiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak telefonun son dönemde birbiri ardına yeni sertifikalar alması tanıtımın çok yakında yapılacağının bir sinyali diyebiliriz. Burada ufak bir tahmin yürütürsek cihazın muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içerisinde vitrine çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Buna ek olarak vivo Y05 an itibariyle ülkemizde çeşitli e-ticaret sitelerinde satışta. Bu nedenle çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak Y05e'in de tanıtımından kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

vivo Y05e Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y05, 12.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Güvenilir kaynaklara göre yaklaşan model genel özellikleri itibariyle Y05'in biraz altında yer alacak. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda çok yüksek ihtimalle 10.000 TL civarında bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Tabii tüm bunları tahmine dayalı bilgiler olduğunu da bir kez daha hatırlatalım.

Editörün Yorumu

vivo Y05e ile ilgili şu ana dek ortaya çıkan detaylar giriş segment bir model olacağı yönünde. Şahsen bu cihazın akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olacağını düşünüyorum. Kısacası basit oyunlar oynayabileceğiniz, internette gezebileceğiniz ve benzer şekilde basit fotoğraflar çekebileceğiniz bir ürün olacak diyebilirim.