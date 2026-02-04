Bu Ne Bolluk? Chery'nin 4. Markası da Yolda!

Çinli markaların Avrupa maceraları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Chery pazara yeni bir marka daha kazandırıyor. Jaecoo ve Omoda'nın yanında konuşlanacak olan 4. marka ile pazardaki hedef müşteri kitlesinin genişletilmesi planlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Chery'nin 4. Markası Lepas Yolda!

Çinli otomobil üreticisi Chery son iki yıl içinde Avrupa pazarında oldukça agresif bir büyüme stratejisi izliyor. Daha önce Omoda, Jaecoo ve ana Chery markasını İngiltere’ye taşıyan şirket bu kez dördüncü markası olan Lepas için resmi doğrulamayı yaptı.

Lepas’ın yıl bitmeden İngiltere pazarında satışa sunulması planlanıyor ve marka Chery’nin Avrupa’ya özel olarak tasarladığı yeni bir konumlandırmayı temsil ediyor. Lepas markası, Chery’nin “yeni enerji araçları” olarak tanımladığı şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli modellerden oluşan bir ürün gamına sahip olacak.

İsminin “leopar”, “sıçrama” ve “tutku” kavramlarının birleşiminden türetildiği ifade ediliyor. Bu da markanın hem dinamik bir tasarım dili hem de genç ve modern bir kullanıcı kitlesini hedeflediğini ortaya koyuyor. Lepas’ın ilk modeline dair teknik detaylar henüz açıklanmadı ancak markanın kısa süre içinde bu bilgileri paylaşması bekleniyor.

Türkiye pazarına giriş yapacak mı sorusuna gelirsek muhtemelen evet diyebiliriz. Zira Chery tüm markalarını zamanla Türkiye pazarına entegre etti. Jaecoo ve Omoda'nın başarılı satış rakamlarına ulaşmasıyla birlikte Lepas markası da Türkiye pazarında yerini alacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...