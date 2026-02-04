S Serisi Ama İçi Biraz Boş: Mercedes’ten 'Memur Tipi' Amiral Gemisi

Otomobil üreticileri daha ekonomik otomobiller üretebilmek adına tek tip renk seçeneği, kumaş koltuk, suni deri gibi pek çok farklı materyalı kullanırlar. Ancak bunlar lüks otomobillerden ziyade daha orta sınıf olarak adlandıracağımız modellerde yer alır.

Bu noktada Mercedes-Benz ilginç bir çalışmaya imza attı. Markanın zirve noktası olarak kabul edilen S Serisi için resmen "baz" bir model pazara sunuldu. Peki Mercedes-Benz gerçekten uygun fiyatlı bir S Serisi mi yapmak istedi? Yoksa asıl amaç farklı mı algılandı? İşte detaylar...

Mercedes-Benz Tarihinde Bir İlk: Deri Koltuksuz S Serisi!

Uygun fiyatlı otomobil üreticileri pek çok zaman deri, piano black trimler, ahşap kaplamalar gibi pahalı ürünleri kullanmaktan kaçınırlar. Zira tüm bu özel işçilik isteyen parçalar otomobiller üzerinde yüksek maliyetler oluşturur.

Ancak işler lüks otomobillere geldiğinde tüm bunlar anlamsızdır ve sınırı yoktur. Bu sebeple bir Rolls Royce modelinde kendi yüzünüzü ahşap kaplama üzerinde görebileceğiniz gibi bir S Serisi içerisinde de özel Mercedes-Benz logolu kristal şarap kadehleri görebilirsiniz. Ancak bu kez anlatacağımız S Serisi biraz daha farklı.

Mercedes-Benz, Almanya için farklı bir S Serisi versiyonunu satışa çıkardı. S350d olarak adlandırılan bu model standart bir aks mesafesi ve dizel motor ile birlikte geliyor. Dahası araç içerisindeki döşemede tamamen kumaş kaplamalar kullanılırken kapı içleri ve orta konsol gibi bölümlerde suni deri kullanılıyor.

Marka ayrıca aracın rengini standar olarak gri renk ile sunuyor. Ancak merak etmeyin istenildiği takdirde Mercedes-Benz deri koltuk opsiyonunu ve siyah renk seçeneğini ücretsiz olarak size sunuyor. Aracın toplam satış fiyatı ise 109 bin Euro olarak belirlendi.

Peki Mercedes-Benz Neden Bu Modeli Satışa Sundu?

Marka tarafından bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak tahminlere bakıldığında ilk olarak deri koltuklar her ne kadar lüks ve ihtişamın bir yansıması olsa da gündelik kullanımda bazı sıkıntılara sebep olabiliyor. Bu sebeple bazı tüketiciler özellikle kumaş koltuk seçeneğine geçiş yapabilir. Markanın deri ve kumaş koltuk seçenekleri arasında da herhangi bir ücret farkı almaması aslında tamamen kullanıcı dostu seçimler yapılmak istenmesinin bir kanıtı sayılır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...