1.064 Beygirlik Hız Canavarından Dünyanın En Saçma Rekoru! (Video)

Şu anda bütün dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu Chevrolet Corvette ZR1, dünyanın en zorlu yarış pisti olarak kabul edilen Nürburgring'de tur rekoru kırarak en hızlı otomobiller arasında yerini aldı. Hatta Sonoma Raceway de dahil olmak üzere beş farklı pistte daha hız rekoru kırmayı başardı. Tüm bunların üzerine şimdi de öncekilerden çok daha farklı bir rekorun altına imza attı.

Chevrolet Corvette ZR1'den Yılbaşı Ağaçlı Rekor Geldi

Hennessey, her yıl yılbaşına doğru çok eğlenceli eğlenceli bir etkinlik düzenliyor. Bir süper otomobili alıp tavanına gerçek bir yılbaşı ağacı bağlıyor ve bu şekilde ne kadar yüksek hıza ulaşabileceğini test ediyor. Bu yılın konuğu ise Chevrolet Corvette ZR1 oldu. Profesyonel bir yarış pilotu tarafından kullanılan araba, tavandaki ağaçla birlikte 315 km/s hıza ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bu etkinlik aslında bir tür geleneğe dönüştü. İlk olarak ise 2017 yılında başladı. İlk denemede bir Dodge Challenger kullanılmıştı. Bu otomobil ise 280 km/s hıza ulaşılmıştı. Yıllar içinde Ford Mustang, Jeep ve hatta bir Audi RS6 dahil olmak üzere çok çeşitli otomobillerle farklı rekorların altına imza atıldı.

Bir önceki rekor, tavanındaki ağaçla birlikte 309 km/s hıza çıkan Mustang'e aitti. Corvette ZR1, bu rekoru önceki arabadan yaklaşık 6 km/s daha fazla hıza ulaşarak kırıp zirveye yerleşti. Tavandaki ağacın onu yavaşlatmasına rağmen 375 km/s gibi inanılmaz bir hıza çıkması, pek çok araba tutkununu şaşırttı.

Hennessey, bu etkinliği yalnızca teknik bir başarı değil, bununla birlikte araba tutkusunun esasında ne kadar eğlenceli olabileceğini de göstermenin bir yolu olarak görüyor. Şirketin kurucusu, araçların sadece hızlı değil, biraz da çılgın yönünü göstermesi gerektiğini ileri sürüyor. Peki, siz bu rekor hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.