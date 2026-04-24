EA SPORTS FC 26 Aşırı Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın

Steam, EA SPORTS FC 26 için dikkat çeken yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda oyunun fiyatında ciddi bir indirim yapıldı. Ayrıca kullanıcıların satın alma kararı verebilmesi için yeterli süre de tanınıyor. İşte EA SPORTS FC 26’nın indirimli fiyatı!

EA SPORTS FC 26 Steam'de Ne Kadar Oldu?

EA SPORTS FC 26, Steam'de yüzde 70 oranında indirime girdi. Bu kampanyayla birlikte popüler futbol oyununun fiyat etiketi 69,99 dolardan (3.151 TL) 20,99 dolara (945 TL) kadar düştü. Bu indirim kampanyasının 7 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtelim.

EA SPORTS FC 26 Nasıl Bir Oyun?

EA SPORTS FC 26 serinin önceki oyunlarında olduğu gibi futbolu en derin haliyle deneyimleyebileceğiniz bir simülasyon sunuyor. Yapımda UEFA Şampiyonlar Ligi dahil birçok lisanslı lig yer alırken, 19.000’den fazla gerçek oyuncu ve 700’ün üzerinde gerçek takım da oyunda bulunuyor.

EA tarafından yapılan açıklamaya göre oyunda kaleci yapay zekası köklü bir şekilde yenilendi. Bununla birlikte gelişmiş pozisyon alma ve daha gerçekçi animasyonlarla birlikte dripling mekanikleri de baştan tasarlandı. Oyuncu hareketleri daha patlayıcı hale getirilirken, top savunmasında da belirgin iyileştirmeler yapıldı.

Bunlara ek olarak oyunda teknik direktör kariyer modu, oyuncu kariyer modu ve Ultimate Team başta olmak üzere birçok farklı mod yer alıyor. Bu sayede dilerseniz bir takımı yönetebilir, dilerseniz bir oyuncu olarak kariyer yapıp en güçlü kulüplere transfer olabilirsiniz. İsterseniz de kendi rüya takımınızı kurarak rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz.

EA SPORTS FC 26 Türkçe Desteği Var mı?

EA SPORTS FC 26 oyununda Steam sayfasından da görebileceğiniz üzere Türkçe menü, altyazı ve seslendirme desteği bulunuyor. Yani oyunu yüklediğinizde dil bariyeri oyun keyfinizi olumsuz etkilemeyecek.

EA SPORTS FC 26 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update)

Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update) İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti

AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit, en güncel sürüm)

Windows 10 / 11 (64-bit, en güncel sürüm) İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-6700

AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-6700 Bellek (RAM): 12 GB

12 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT veya NVIDIA GeForce GTX 1660

AMD Radeon RX 5600 XT veya NVIDIA GeForce GTX 1660 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Genişbant internet bağlantısı Depolama: 100 GB boş alan

100 GB boş alan Ses Kartı: DirectX 12 uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri

Editörün Yorumu

EA SPORTS FC 26 oyununu ilk çıktığında satın almıştım. Futbol oyunlarını sevdiğim için yapımda eleştirilen bazı detaylar gözüme çok fazla batmadı. Halen canım sıkıldığında teknik direktör kariyer modunda bir süre vakit geçirip çıkıyorum.