EA SPORTS FC 26 Aşırı Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın
Steam popüler futbol oyunu EA SPORTS FC 26 için kayda değer bir indirim kampanyası başlattı. Peki yapımın indirimli fiyatı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- EA SPORTS FC 26, Steam'de yüzde 70 oranında indirime girdi.
- Oyunun fiyatı kampanyayla birlikte 69,99 dolardan (3.151 TL) 20,99 dolara (945 TL) kadar düştü.
- Söz konusu indirimin 7 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini belirtelim. Yani önümüzde karar vermek için çok uzun bir süre olacak.
Steam, EA SPORTS FC 26 için dikkat çeken yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda oyunun fiyatında ciddi bir indirim yapıldı. Ayrıca kullanıcıların satın alma kararı verebilmesi için yeterli süre de tanınıyor. İşte EA SPORTS FC 26’nın indirimli fiyatı!
EA SPORTS FC 26 Steam'de Ne Kadar Oldu?
EA SPORTS FC 26, Steam'de yüzde 70 oranında indirime girdi. Bu kampanyayla birlikte popüler futbol oyununun fiyat etiketi 69,99 dolardan (3.151 TL) 20,99 dolara (945 TL) kadar düştü. Bu indirim kampanyasının 7 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtelim.
EA SPORTS FC 26 Nasıl Bir Oyun?
EA SPORTS FC 26 serinin önceki oyunlarında olduğu gibi futbolu en derin haliyle deneyimleyebileceğiniz bir simülasyon sunuyor. Yapımda UEFA Şampiyonlar Ligi dahil birçok lisanslı lig yer alırken, 19.000’den fazla gerçek oyuncu ve 700’ün üzerinde gerçek takım da oyunda bulunuyor.
EA tarafından yapılan açıklamaya göre oyunda kaleci yapay zekası köklü bir şekilde yenilendi. Bununla birlikte gelişmiş pozisyon alma ve daha gerçekçi animasyonlarla birlikte dripling mekanikleri de baştan tasarlandı. Oyuncu hareketleri daha patlayıcı hale getirilirken, top savunmasında da belirgin iyileştirmeler yapıldı.
Bunlara ek olarak oyunda teknik direktör kariyer modu, oyuncu kariyer modu ve Ultimate Team başta olmak üzere birçok farklı mod yer alıyor. Bu sayede dilerseniz bir takımı yönetebilir, dilerseniz bir oyuncu olarak kariyer yapıp en güçlü kulüplere transfer olabilirsiniz. İsterseniz de kendi rüya takımınızı kurarak rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz.
EA SPORTS FC 26 Türkçe Desteği Var mı?
EA SPORTS FC 26 oyununda Steam sayfasından da görebileceğiniz üzere Türkçe menü, altyazı ve seslendirme desteği bulunuyor. Yani oyunu yüklediğinizde dil bariyeri oyun keyfinizi olumsuz etkilemeyecek.
EA SPORTS FC 26 Sistem Gereksinimleri Neler?
Minimum
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit, en güncel sürüm)
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-6700
- Bellek (RAM): 12 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT veya NVIDIA GeForce GTX 1660
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 100 GB boş alan
- Ses Kartı: DirectX 12 uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri
Editörün Yorumu
EA SPORTS FC 26 oyununu ilk çıktığında satın almıştım. Futbol oyunlarını sevdiğim için yapımda eleştirilen bazı detaylar gözüme çok fazla batmadı. Halen canım sıkıldığında teknik direktör kariyer modunda bir süre vakit geçirip çıkıyorum.