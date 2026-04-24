Şok'ta iPhone 17, Galaxy S25 Ultra ve Redmi 15C Satılıyor

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Şok'ta bu hafta uygun fiyatlı Android telefondan iPhone'a kadar pek çok cihaz satılacak. Bunlar arasında Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 ve Redmi 15C yer alıyor. Ayrıca akıllı televizyonlar ve PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense ve Samsung'un bütçe dostu tableti Galaxy Tab A11+ da satılıyor.

Şok'ta iPhone 17'nin Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 75 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A19 işlemcisinden alan telefonda Super Retina XDR OLED ekran mevcut. 8 GB RAM'e sahip telefonda 3.692 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel ana kamera ve 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 18 megapiksel kamera yer alıyor.

Şok'ta Galaxy S25 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 75 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Cihaz gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 117 FPS'te, Genshin Impact'i ortalama 41 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 91 FPS'te, CarX Street'i ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Şok'ta Redmi 15C'nin Fiyatı Ne Kadar?

Redmi 15C'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli Helio G81 Ultra işlemcisinden alan telefonda 6.000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj mevcut.

MediaTek tarafından geliştirilen Helio G81 Ultra işlemcisi, Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 50 FPS'te çalıştırıyor. Söz konusu mobil oyunların yanı sıra Candy Crush Saga ve Subway Surfers City gibi yapımlar da çok akıcı bir şekilde oynanabiliyor.

Şok'ta Tablet, DualSense ve Akıllı Televizyonların Fiyatı Ne Kadar?

Şok marketlerde bu hafta 23 bin 999 TL fiyata sahip Grundig 50 inç 4K QLED akıllı televizyon, 46 bin 999 TL fiyatlı Grundig 75 inç 4K QLED akıllı televizyon, 42 bin 999 TL Fiyata sahip Grundig 65 inç 4K QLED akıllı televizyon, 4 bin 399 TL fiyata sahip DualSense ve 7 bin 899 TL fiyatlı Samsung Galaxy Tab A11+ satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Şok marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.