En Ucuzu 10 Tane Egea Alıyor! Chevrolet, GMC, Cadillac Yeniden Türkiye'de!

Amerikan otomotiv devleri yeniden Türkiye pazarına geldi. Bu kapsamda vergi düzenlemesi ile birlikte öncekine kıyasla daha ulaşılabilir fiyatlar ile pazara giriş yapma imkanı bulan GMC, Cadillac ve Chevrolet distribütör firma Ur Oto tarafından yeniden Türkiye pazarında satışa sunuldu. Peki yeni modellerin fiyatları ne kadar? Vergi yükündeki hafifleme otomobilleri ulaşılabilir seviyeye getirdi mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Amerika Resmen Türkiye’de! Escalade 45,5 Milyon TL, Corvette Z06 55,5 Milyon TL!

Cadillac, GMC, Escalade ve Chevrolet gibi markalar bir dönem Türkiye pazarında yer almış ancak yüksek vergi yükleri ve akabinde araçların da pahalı fiyat etiketlerine sahip olması sebebiyle markalar bir bir pazarı terk etmişti. Bu noktada genel olarak yüksek gelir grubuna hitap eden bu markaların yeni modelleri daha sonra ithal yollar ile Türkiye pazarına geldi ancak yetkili servis ağı, satış ağı vb. olmaması büyük oranda problemler çıkardı.

Bu noktada Eylül 2025 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanan karar etkili oldu. Zira bu noktada ABD menşeili araçlar üzerindeki ek vergiler kaldırıldı ve tüketicilerin bu otomobilleri satın almalarının önü açılmış oldu. 2018 yılında yürürlüğe giren karar toplamda 7 yıl etkili oldu ve sadece otomobiller değil ABD menşeili diğer bazı ürün gruplarını da kapsadı.

Yapılan düzenlemenin ardından pazara yeniden giriş yapacak modeller ve fiyat listeleri şöyle şekillendi:

GMC Sierra Denali Std Bed: 11 milyon TL

Chevrolet Tahoe RST: 21 milyon TL

Chevrolet Tahoe High Country: 23,5 milyon TL

Chevrolet Suburban High Country: 25,5 milyon TL

GMC Yukon Denali: 27 milyon 750 bin TL

Cadillac Escalade Sport / Lux Platinum: 36 milyon TL

Escalade ESV Sport / Lux Platinum: 38,5 milyon TL

Escalade V Series: 45,5 milyon TL

Chevrolet Corvette Stingray 3 LT Coupe: 32,5 milyon TL

Chevrolet Corvette 106 Coupe: 55,5 milyon TL

32,5 milyon TL Chevrolet Corvette 106 Coupe: 55,5 milyon TL

Bu noktada otomobiller üzerindeki ek vergiler kaldırılmış olsa da normal şartlarda pahalı olmaları sebebiyle sadece "bir önceki versiyonlarına göre erişilebilir" fiyat etiketilerine sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bunun yanında farklı ABD markalarının da pazara girişi söz konusu olabilir zira büyük hacimli motorlar yerine daha küçük hacimli motorlara sahip otomobiller sunabilen ABD markaları Türkiye'de de bir fark yaratmaya başlayabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...