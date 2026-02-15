Chrome'da Tüm Önemli Siteler Elinizin Altında Olacak

Bir araştırma yaparken web tarayıcılarında çok fazla sekme açmak zorunda kalabilirsiniz. Bazılarına zamanla ihtiyacınız kalmaz, bazılarının bir süre daha açık kalması gerekir. Her iki şekilde de çok fazla sekme birikir ve en nihayetinde durum içinden çıkılamaz bir hâl alır.

Google, bu soruna çözüm olarak "Android kullanıcılarına" özel bir sekme sabitleme özelliği üzerinde çalışıyor. Yeni özellik sayesinde öncelik durumuna göre en önemli web sitelerinin açık olduğu sekmeleri en başa alabileceksiniz. Böylelikle çalışmanız devam ederken ilgili sekmelere hızlı bir şekilde dönüş yapabileceksiniz.

Chrome'da Sekme Sabitleme Özelliği Test Ediliyor

Google'ın Chrome web tarayıcısında test ettiği yeni özelliği kullanarak bir sekme sabitlediğinizde o sekme en üstte yer alacak. Böylece diğer sayısız sekme arasında kaybolmayacak. Sabitlenmiş sekmeler, diğerlerinden daha farklı görünecek. Dolayısıyla yanlışlıkla önemli sekmeleri kapatma gibi durumlar yaşamayacaksınız. Sonuç olarak dağınık bir sekme düzeninde çalışmak yerine önemli sekmelerin her zaman elinizin altında olmasının avantajından yararlanacaksınız.

Şu an bu özellik test aşamasında. Dolayısıyla henüz tüm kullanıcıların erişimine açık değil ancak Google'ın yeni özelliği kademeli olarak kullanıma sunduğu belirtildi. Eğer özelliğin size gelip gelmediğini öğrenmek isterseniz Chrome'un adres çubuğuna (bir web sitesine gitmek için alan adını yazdığınız kısım) tırnaklar olmadan "chrome://flags" yazın.

Yönlendirileceğiniz sayfada yer alan arama bölümüne "Pinned Tabs" yazın. Karşınıza eğer deneme sürecindeki özellik çıkarsa onu manuel olarak aktif edebilirsiniz. Elbette ki burada önemli bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Flags kısmında henüz genel kullanıma sunulmamış olan özellikler, tarayıcının çalışma biçimini "olumsuz" etkileme potansiyeline sahip. Yani tarayıcının yavaşlaması ya da çökmesi gibi sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Bu nedenle özelliği etkinleştirmeden önce dikkatli olun.