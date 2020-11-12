macOS Big Sur Nasıl İndirilir? macOS Big Sur Çıktı! macOS Big Sur İndirme Linki

Apple'ın yeni işletim sistemi macOS Big Sur meraklı bekleyişin ardından nihayet çıktı. macOS Big Sur güncellemesi nasıl indirilir? macOS Big Sur nasıl yüklenir? macOS Big Sur indirme linki nedir? macOS Big Sur nasıl indirilir? gibi soruların cevabı merak edilyor. Tüm detayları sizler için derledik

macOS Big Sur Güncellemesi Nasıl İndirilir? macOS Big Sur Nasıl Yüklenir?

Apple macOS Big Sur güncellemesini dağıtmaya başladı. Peki macOS Big Sur nasıl indirilir? macOS Big Sur nasıl yüklenir? Mac kullanıcıları bu soruların yanıtını merak ediyor. Güncellemeyi yüklemeniz için yapmanız gerekenler oldukça basit.

Sistem Tercihleri’nden Yazılım Güncelleme bölümüne giderek macOS Big Sur seçeneğini bulun. Şimdi Yükselt düğmesine tıklayın ve ekrandaki yönergeleri takip edin. Tüm yapmanız gerekenler bu kadar. Eğer güncelleme bölümünde macOS Big Sur çıkmıyor ise indirme linki ile indirme sağlayabilirsiniz.

macOS Big Sur İndirme Linki

macOS Big Sur indirme linki Apple tarafından paylaşıldı. macOS indirme linkine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Açılan sekmeden "App Store ile aç" kısmına tıklamanız gerekiyor. App Store ile aç kısmına tıkladığınızda App Store'da macOS Big Sur indir bölümü sizlere sunuluyor. Bu kısımdan indirme işlemini yapabilirsiniz.

macOS Big Sur Uyumlu Cihazlar , macOS Big Sur Destekleyen Modeller

Güncelleme şu cihazlara indirilebiliyor:

MacBook (2015 veya daha yeni modeller)

MacBook Air (2013 veya daha yeni modeller)

MacBook Pro (2013 sonu veya daha yeni modeller)

Mac mini (2014 veya daha yeni modeller)

iMac (2014 veya daha yeni modeller)

iMac Pro (2017 veya daha yeni modeller)

Mac Pro (2013 veya daha yeni modeller)

macOS Big Sur Yenilikleri

macOS Big Sur, dock için yeni tasarım, yeni uygulama simgeleri ve Fotoğraflar / Posta gibi uygulamalar için yeni kullanıcı arayüzünü içermekte. MacOS'un yeni sürümü, tüm işletim sistemine daha taze bir tasarım getiriyor. Apple, kullanıcı arayüzünde gördüğünüz düğmeleri, kaydırma çubuklarını, simgeleri, radyo düğmelerini ve diğer tüm temel öğeleri yeniden tasarladı. Tamamen yenilenen sistem sesleri şimdi kulağa daha da hoş geliyor. Yeni uyarı sesleri orijinallerinden kesitler alınarak oluşturulduğu için tanıdık bir his sunmaya devam ediyor.

Mac’e özel olarak tasarlanan yeni Denetim Merkezi, en çok kullandığınız denetimlere anında erişmeniz için favori menü çubuğu öğelerinizi tek bir yerde topluyor. Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop ve diğer ayarları Sistem Tercihleri’ni açmadan yapmak için menü çubuğundaki Denetim Merkezi simgesine tıklamanız yeterli.

Yeniden tasarlanan Bildirim Merkezi, tüm bildirimlerinizi ve araç takımlarınızı özel bir sütunda bir araya getiriyor. Bildirimler otomatik olarak yeniden eskiye doğru sıralanıyor ve tamamen baştan tasarlanan Bugün araç takımları bilgilere bir bakışta ulaşmanızı sağlıyor.

Güncelleme ile pek çok yenilik cihazlara sunuluyor. Tüm yeniliklere buradan ulaşabilirsiniz.