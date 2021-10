Chucky Dizisinin Fragmanı Yayımlandı

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Chucky dizisinin fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan fragman, dizide yer alan bazı sahneleri içeriyor. Peki, Chucky ne zaman yayımlanacak? Korku türündeki dizi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Chucky Dizisinin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Merak içerisinde beklenen Chucky dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Syfy, Chucky'nin yeni fragmanını popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımladı.

İki dakika on yedi saniye uzunluğundaki fragman, söz konusu dizide yer alan bazı sahneleri görmemize olanak tanıyor. İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği dizinin yeni fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Korku, gizem ve gerilim ögelerine sahip olan dizi, 2017 yılında vizyona giren Cult of Chucky (Chucky Geri Dönüyor) isimli filmin devamı niteliğinde olacak. 1 saat 31 dakika uzunluğundaki Cult of Chucky, pek çok izleyici tarafından pek beğenilmemişti. Öyle ki filmin IMDb puanı 5,2 olarak belirlendi.

Chucky Dizisinin Oyuncuları

Zackary Arthur

Brad Dourif

Carina Battrick

Christine Elise

David Kohlsmith

Jana Peck

Alex Vincent

Bjorgvin Arnarson

Teo Briones

Avery Esteves

Alyvia Alyn Lind

Marisa McIntyre

Antonio Raine Pastore

Devon Sawa

Jennifer Tilly

Samantha Brown

Sage Arrindell

Senaristliğini Don Mancini'nin üstlendiği dizide Chucky karakterini Brad Dourif seslendirecek. Dourif, Chucky filmlerinin yanı sıra The Lord of the Rings: The Two Towers (Yüzüklerin Efendisi: İki Kule), 1984 yılında vizyona giren Dune (Dune: Çöl Gezegeni) gibi yapımlarda yer almıştı.

Dünya çapında çok sayıda izleyicinin sabırsızlıkla beklediği dizinin oyuncu kadrosunda Zackary Arthur, Carina Battrick, Christine Elise, David Kohlsmith, Jana Peck, Alex Vincent, Bjorgvin Arnarson, Teo Briones gibi isimler bulunuyor.

Chucky Dizisi Ne Zaman Yayımlanacak?

Serinin yedinci filmi olan Cult of Chucky'nin devamı niteliğinde olan Chucky dizisi, 12 Ekim 2021 tarihinde yayımlanacak.

Bir kasabada geçecek olan Chucky isimli dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce korku türündeki dizi başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.