Çift Ekranlı Microsoft Surface Duo Tanıtıldı!

Microsoft çift ekranlı yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Microsoft Surface Duo'nun paylaşılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Microsoft Surface Duo Özellikleri

Microsoft Surface Duo, iki adet 5.6 inçlik ekrana sahip. Cihaz iki ayrı panel ile gelmekte ve iki panel arasında çok az da olsa bir boşluk bulunmakta. Microsoft düzenlediği lansmanda Surface Duo'nun teknik özelliklerini açıklamadı.

Söylentilere göre cihaz gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden almakta. Microsoft Surface Duo, Android işletim sistemi ile gelecek. 2020 yılında satışa çıkacak olan Surface Duo'nun menteşesi 360 derece dönmekte. Cihaz hem dışarı doğru hem de içeri doğru katlanabilmekte.

Akıllı telefonun arka tarafında herhangi bir kamera sensörü bulunmamakta. Surface Duo'nun arkasında sadece Windows logosu yer almakta. Cihazın ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Konuşulanlara göre, yazılımcılar Microsoft Surface Duo için özel mobil uygulamalar geliştirilecek. Microsoft Surface Duo hakkında bildiklerimiz şu anda bu kadar.

Akıllı telefon hakkkında ilerleyen günlerde detayların gelmesi bekleniyor. Microsoft Surface Duo'nun teknik özellikeri ve fiyatı açıklandığında sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!