Çift Motorlu Togg’lar Avrupa’da Satışta! Almanya ve Türkiye Fiyatı Arasında Uçurum Var!

Togg T10X ve T10F'in çift motorlu versiyonları için Almanya satış fiyatı ortaya çıktı. Avrupa pazarına giriş yapan yerli marka artık en güçlü modellerini de Avrupa pazarında satışa sunmuş oldu. Peki yeni Togg T10F ve T10X 4more çift motorlu versiyonlarının Avrupa fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Almanya’da 2.4 Milyon TL, Türkiye’de 3.1 Milyon TL

Togg Avrupa pazarına açılma planları kapsamında ilk etapta Almanya’da satışa çıkıyor. Türkiye’de kısa süre önce satışa sunulan Togg T10F V2 4More ve Togg T10X V2 4More versiyonlarının Almanya fiyatları da belli oldu. Ancak iki ülke arasındaki fiyat farkı sosyal medyada dikkat çekici tartışmalara yol açtı.

Çift Motorlu Togg T10F ve T10X Almanya Fiyat Listesi

Togg T10F V2 4More: 49.590 euro

Togg T10X V2 4More: 50.190 euro

Çift Motorlu Togg T10F ve T10X Türkiye Fiyat Listesi

Togg T10F V2 4More: 3.133.640 TL (64.474,64 Euro)

Togg T10X V2 4More (Obsidiyen Paket): 3.233.640 TL (66.532,14 Euro)

Bu farkın temel nedeni, Türkiye’deki yüzde 65’lik ÖTV oranı ve diğer vergiler. Böylece, aynı araç Almanya’da yaklaşık 700 bin TL daha ucuza satılıyor. 50 bin euro bandı, Tesla Model Y veya Volkswagen ID.4 gibi rakiplerle kıyaslandığında oldukça iddialı bir başlangıç noktası. Türkiye’de ise daha önce de belirttiğimiz gibi vergiler nedeniyle Togg’un fiyat avantajı büyük ölçüde kayboluyor.

Çift motorlu Togg T10X ve T10F teknik özelliklerini incelemek için buraya tıklayınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...