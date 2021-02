Çığlık Tablosundaki Gizemli Mesaj Deşifre Edildi

Çığlık tablosundaki gizemli mesaj neydi? Dünyaca ünlü The Scream (Çığlık) tablosunun sol üst köşesinde yer alan mesaj tarihçileri yıllarca şaşırttı. Ancak araştırmacılar artık "deli"yi tanıdıklarını düşünüyorlar.

Dünyaca ünlü The Scream (Çığlık) tablosunun köşesine soluk kalem çizgilerle yazılmış "Sadece bir deli tarafından boyanmış olabilir!" ifadesi araştırmacıların yıllardır ilgisin çekiyordu.

Edvard Munch'ın "Çığlık" adlı tablosunun sol üst köşesine kurşun kalemle yazılmış fadenin kim tarafından yazıldığı tespit edildi. Norveç Ulusal Müzesi'nden gelen yeni bir analiz, gizemli ifadenin hiç şüphesiz Munch'a ait olduğunu söylüyor.

Kurşun kalemle yazılmış soluk yazı, çıplak gözle görülebiliyor ancak çok net değil. Norveç Ulusal Müzesi'ndeki resim konservatörü Thierry Ford yaptığı açıklamada, "Yorumlamak çok zor oldu. Mikroskopla, kurşun kalem çizgilerinin fiziksel olarak boyanın üzerinde olduğunu ve boyama bittikten sonra uygulandığını görebilirsiniz." dedi.

The New York Times'a göre "The Scream" tablosunun bilinen versiyonu, sanatçı tarafından boyanmış dört tablodan biriydi, ancak bu türden bir el yazısına sahip olan tek versiyondu.

("Sadece bir deli tarafından boyanmış olabilir!" yazıyor)

Bu soluk yazı ilk olarak 1904'te (Munch'ın tabloyu bitirmesinden yaklaşık 11 yıl sonra) Kopenhag'da sergilenirken Danimarkalı bir sanat eleştirmeni tarafından gözlemlendi. Eleştirmen, bu mesajn müzeye gelen birisi tarafından yazıldığını düşünüyordu.

Norveç Ulusal Müzesi küratörü Mai Britt Guleng resmin gizemini anlamak için kızılötesi fotoğraflarını çekti. Taramalar, kurşun kalem izlerindeki karbon izlerini çok daha net hale getirdi. Araştırmacılar, bu el yazısını Munch'ın mektuplarıyla karşılaştırdı.

Guleng açıklamasında, "Yazı şüphesiz Munch'a ait" dedi ve şöyle devam etti: "El yazısının kendisi ve Munch resmi 1895'te ilk kez sergilediğinde meydana gelen olaylar... Hepsi aslında aynı şeyi işaret ediyor."

Munch'ın bu cümleyi, resmi ilk kez 1893'te Norveç'teki Blomqvist galerisinde sergilemesinden sonra yazdığı varsayılıyor. Norveç'teki bu sergi çok eleştirildi, hatta bir sanat eleştirmeni Henrik Grosch, Munch'ın ciddi bir sanatçı olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi.

Edvard Munch'ın "Çığlık" tablosu, 2022'de açılması planlanan yeni Norveç Ulusal Müzesi'nde tekrardan sergilenmeye başlayacak. Peki ya sizce Edvard Munch tabloya neden böyle bir not düşmeyi tercih etti? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.