Çin’de Yetenekli Polis Köpekleri Klonlanıyor

Her bir köpeğin farklı özelliklere ve karaktere sahip olduğu düşünülürse, polis köpeklerinin eğitim süreci oldukça maliyetli olabiliyor ve uzun sürebiliyor. Ancak Çin, en yetenekli köpekleri klonlayarak bu soruna bir çözüm bulmuşa benziyor.

Eyalet destekli China Daily’de yer alan haberde, Kunming şehri, Yunnan Ziraat Üniversitesi ve Pekin Sinogene Biyoteknoloji’sinin, 'mükemmel' bir köpek dedektifinden klonlanmış iki aylık bir Kunming kurt köpeği olan Kunxun'u eğitmek üzere olduğu bildirildi. Buradaki amacın, maliyetleri ve eğitim sürelerini azaltmak olduğu belirtiliyor. Ayrıca Kunxun'un hızlı bir şekilde öğrenme ve iyi performans gösterme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Yetişkin bir köpeğin derisinden somatik hücrelerin (klonlamada nispeten sık kullanılan bir yöntem) toplanması, klonlanmış bir embriyo yaratılması ve bunun doğum için bir av köpeğinin içine yerleştirilmesiyle Kunxun isimli yavru köpeğin klonlandığı söyleniyor.

Araştırmacı Wan Jiusheng, Kunxun'un umut verici olduğunu söyledi. Kunxun’un bir polis köpeğinde olması gereken koklama ve diğer beceriler için uygun özelliklerde olduğuna dikkat çekildi ve 10 aylık eğitimden sonra hizmet vermeye başlayabileceği belirtildi. Bunun şimdilik bir deney olduğunu söyleyen Wan, asıl planlarının ise gelecek 10 yıl içerisinde toplu şekilde çok sayıda klonlanmış polis köpeği elde etmek olduğunu açıkladı. Hatta köpek koleksiyonunu hızla büyütmek için bir hücre bankasının olabileceği de söyleniyor.

Polis köpeklerinin klonlanması beraberinde birçok avantaj getirse de, polis kuvvetlerine özgü konular da dahil olmak üzere hayvanların klonlanmasıyla ilgili etik sorular doğurabilir. Herkesin sanal olarak aynı köpeklerle dolu bir ekip düşüncesini beğenmesi pek muhtemel değil ve bununla ilgili çeşitli risklerin olduğu da söylenebilir. Eğer klonlanan köpeklerde genetik bir zayıflık olursa, köpeklerin büyük bir kısmı hastalıklara karşı ya da tahmin edilmesi zor diğer bazı konularda hassas ve zayıf olabilir. Bu konsept beklendiği şekilde çalışsa bile, şu anki haliyle Çin dışındaki diğer ülke polisleri tarafından hemen benimsenmesi pek olası görünmüyor.