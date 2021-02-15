Çin, DSÖ Ekibine Önemli Verileri Teslim Etmeyi Reddetti

DSÖ ekibi geçtiğimiz haftalarda Çin'e gitmiş ve koronavirüs salgının çıktığı bölgelerde incelemeler yapmaya başlamıştı. Çin hükümeti, salgının nasıl başladığını araştıran uluslararası bilim adamlarından oluşan ekibe koronavirüs vakalarıyla ilgili önemli verileri vermedi.

Çin, DSÖ ile Verileri Paylaşmadı

DSÖ ekibi, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen ilk koronavirüs vakaları hakkında Çin Hükümeti'nden ham veri talep etti. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir araya getirilen ekibe, yalnızca bu erken vakaların bir özeti verildi.

Avustralyalı bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve DSÖ ekip üyesi Dominic Dwyer, salgının başlangıcından itibaren ayrıntılı hasta verilerine sahip olmanın "salgın araştırması için standart uygulama" olduğunu söyledi. Dwyer, "Bu yüzden bunu istemekte ısrar ettik" dedi ve açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Bu neden olmuyor, yorum yapamam. Politik ya da zaman veya zor. Ama verilerin mevcut olmamasının başka nedenleri olup olmadığını bilmiyorum. Sadece spekülasyon yapılabilir."

Ekibin Wuhan'daki görevini tamamlamasından birkaç gün sonra ortaya çıkan açıklama, Çin'in soruşturmayı engellemeye devam ettiğine dair endişelerin yanı sıra WHO soruşturmasının yeni, güvenilir içgörüler sağlayacağına dair şüpheleri artırıyor.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada yönetimin şimdiye kadar soruşturmaya son derece şüpheyle yaklaştığını söyledi. Sullivan, "COVID-19 araştırmasının ilk bulgularının iletilme şekli ve onlara ulaşmak için kullanılan süreçle ilgili sorularımız hakkında derin endişelerimiz var." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü Virüs Uzmanı Peter Ben Embarek, koronavirüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediğini ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediğini söylemişti.

Koronavirüs salgının başından beri konuşulan ve tüm dünyada komplo teorilerine sebep olan virüsün laboratuvardan yayıldığı tezinin ise olası görünmediği de açıklanmıştı.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.