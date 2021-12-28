Çin Elon Musk'ı BM'ye Şikayet Etti

Çin, Elon Musk'ı Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisine şikayet etti. Ülke, SpaceX tarafından yörüngeye gönderilen uyduların kendi uzay istasyonu için tehlike yarattığını ileri sürdü. Söz konusu şikayete ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Çin Elon Musk'ı Neden Şikayet Etti?

Sözcü'deki habere göre Çin, SpaceX tarafından yörüngeye gönderilen Starlink uydularının kendi uzay istasyonu için tehlike arz ettiğini ileri sürerek Elon Musk'ı Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisine şikayet etti.

Çin tarafından yapılan açıklamada, uzay istasyonunun temmuz ve ekim aylarında Starlink uyduları ile çarpışma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını ve olası kazanın son anda yapılan manevra hareketi ile önlendiği belirtildi.

Pekin'in Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisine gönderdiği şikayet mektubunun gün yüzüne çıkmasının hemen ardından Çin'de yer alan sosyal medya platformlarında Musk'a tepki gösterilmeye başlandı. Tepkiler kısa süre içerisinde çığ gibi büyüdü.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Starlink uydularını "uzay çöpü yığını" olarak tanımladı. Bazı kullanıcılar ise söz konusu uyduları "Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay savaşı silahı" olarak nitelendirdi.

SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uydularının yol açtığı risklerin yavaş yavaş gün yüzüne çıktığını belirten bir kullanıcı, tüm insan ırkının SpaceX şirketinin ticari faaliyetlerinin bedelini ödeyeceğini ileri sürdü.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz ay uzay yürüyüşünü erteleme kararı almıştı. NASA tarafından alınan erteleme kararın sebebi ise uzay çöpleriydi.

Steam Çin'de Yasaklandı

Rick Santa isimli bir kullanıcı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin'in popüler dijital oyun mağazasını engellediğini ileri sürdü. Santa, bu konu ile ilgili iki adet görsel paylaştı. Paylaşılan görsellere baktığımızda ülkede Steam'in alan adının yasaklandığını görüyoruz.

SteamDB tarafından paylaşılan bilgilere göre Steam istemcisi, söz konusu yasaktan henüz etkilenmedi. Çinli oyuncuların istemci üzerinden sorunsuz bir şekilde oyun oynamaya devam ettiğini belirtti. Alan adına uygulanan yasağın istemci için de uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor.

Aktarılan bilgilere göre Çin'de şu anda yalnızca dijital oyun mağazasınin Çin versiyonu erişilebilir durumda. Steam China, video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Valve'in Perfect Worldi le iş birliği gerçekleştirerek 2021 yılının şubat ayında piyasaya sürüdüğü bir platformdur.