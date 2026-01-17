Samsung'dan Çok Güçlü Telefon Geliyor! 12 GB RAM'i Var

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda amiral gemisi, bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında tanıtılması beklenen Android telefon yüksek yenileme hızı, çok güçlü işlemci ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy S26+ Yeni Sertifika Aldı

SM-S947B/DS model numarasına sahip olan Samsung Galaxy S26+, Tayland'ın NBTC sertifikasyon platformunda görüntülendi. NBTC sertifikası, cihazın Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu ve satışa çıkabileceği anlamına geliyor. En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy S26+, Tayland'ın yanı sıra dünya genelinde de piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy S26+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

10 MP Ön Kamera: 12 MP

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26+'ın ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Amiral gemisi, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde QHD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen telefonda 4.900 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunacak.

Galaxy S26+'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde ise Exynos 2600 işlemcisine sahip olacağı söyleniyor. 12 GB RAM'e sahip telefon, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacak. Telefonda 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel telefoto kamera yer alacak.

Samsung Galaxy S26+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni akılı telefon modeli Galaxy S26+'ın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte Galaxy S26 Ultra ve Galaxy S26 modelleri de tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.