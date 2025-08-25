Çin’in Gizemli İHA’sı Ortaya Çıktı: ABD'ye Misilleme Mi?

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri, yeni 6. nesil savaş uçağına dair ilk görüntüyü paylaştı. Bunun üzerinden çok kısa bir zaman geçmişti ki Çin'den misilleme sayılabilecek bir haber geldi. Çin'in merakla beklenen insansız hava aracı, en azından insansız olduğu tahmin ediliyor, ilk kez ortaya çıktı. Peki ABD'ye rakip olacağı tahmin edilen hava aracının teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD'ye Misilleme Olacak: Çin’in Gizemli İHA’sı Ortaya Çıktı!

Çin’e ait olduğu öne sürülen gizemli bir insansız hava aracına (İHA) ait yeni görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Uçan kanat tasarımıyla Amerikan B-2 Spirit bombardıman uçağını andıran araç benzer boyutlarıyla dikkat çekiyor. Ancak düşük çözünürlüklü fotoğraf dışında aracın kimliğine dair net bilgiler bulunmaması tartışmaları daha da büyütüyor.

Sızdırılan fotoğrafta aracın iniş takımları açık kuyruk kanatçıkları ise ayrılmış şekilde görülüyor. Kaynağı ve çekim tarihi bilinmeyen bu görüntü güvenilirliği konusunda farklı yorumlara yol açtı. Bazı gözlemciler aracın daha önce tanıtılan CH-7 adlı İHA olabileceğini öne sürse de tasarım ve boyut farklılıkları bu ihtimali zayıflatıyor. Öne çıkan diğer görüş ise uçağın “WZ-X” olarak adlandırılan ve ilk kez Çin’in Sincan’daki Malan test üssünde uydudan fark edilen yeni bir model olabileceği yönünde.

The War Zone’un (TWZ) analizine göre Malan test üssünde inşa edilen hangarlar ABD’nin B-2 Spirit bombardıman uçakları için kullandığı sığınaklara oldukça benziyor. Bu da Çin’in stratejik düzeyde görünmezlik ve uzun menzilli operasyon kabiliyetlerine sahip yeni bir platform geliştirdiği iddialarını güçlendiriyor. Eğer bu araç gerçekten planlandığı gibi çalışıyorsa Çin’in hava sahasında oyun değiştirici bir unsur haline gelebilir.

En çok tartışılan noktalardan biri ise aracın insanlı mı yoksa tamamen insansız mı olduğu. Görüntülerde kokpit izine rastlanmaması bunun yüksek irtifa ve uzun süreli görevler için geliştirilen bir HALE sınıfı İHA olabileceğini düşündürüyor. Böyle bir platform düşman hava savunmalarını aşarak istihbarat toplama, keşif ve iletişim görevlerinde kullanılabilir. Ancak uzmanlar Çin’in bu aracı derin darbe operasyonlarında da kullanabilecek şekilde tasarlamış olabileceğini belirtiyor.

Analistlerin dikkat çektiği bir diğer unsur ise görüntülerin ortaya çıkış tarihi. Çin, 3 Eylül’de Japonya’ya karşı zaferin 80. yılını kutlayacağı büyük bir askeri geçit töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Bu yüzden söz konusu fotoğrafların planlı bir şekilde sızdırılmış olabileceği değerlendiriliyor. Böylece Pekin yönetiminin hem iç kamuoyuna hem de uluslararası rakiplerine gövde gösterisi yapmayı amaçladığı öne sürülüyor.

