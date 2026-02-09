Kapılar Açılmadı, Araç Yandı: İşte Bu Kaza Çin’i Harekete Geçirdi!

Elektirkli otomobiller son dönemlerde her ne kadar batarya teknolojileri ve otonom sürüş özellikleri ile gündem olsa da Çin'de işler biraz daha farklı yürüyor. Zira geçtiğimi dönemlerde ortaya çıkan "gizli kapı kolu yasağı" pek çok kişi tarafından ilginç olarak karşılanmıştı. Ancak "Çin gizli kapı kollarını neden yasakladı?" sorusunun cevabı çok geçmeden belli oldu. Zira geçtiğimiz günlerde yaşanan bir kaza ve akabinde ortaya çıkan kamera kayıtları dehşeti gözler önüne serdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Çin Gizli Kapı Kollarını Neden Yasakladı?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılan Dongfeng markasına ait Dongfeng 007 modelinin Yunnan eyaletine bağlı Wenshan’da, 19 Mart 2025’te karıştığı bir kazayı gösteren video gizli kapı kolu meselesinin sebeplerini gözler önüne seriyor. Dongfeng tarafından yapılan resmi açıklamaya göre araç yüksek hızda bir kamyonla çarpıştıktan sonra savruluyor ve yol kenarındaki inşaat bariyerlerine çarpıyor. Çarpışma ilk bakışta çok ağır görünmese de bataryanın hasar almasıyla birlikte araç tamamen yanıyor.

Videoda dikkat çeken en kritik detay ise kapılar. Zira aslında sürücü araçtan çıkmayı başarıyor ancak arka kapıları açamıyor çünkü gizli kapı kolları darbe sonrası devre dışı kalıyor. Daha da kötüsü sürücünün kapısı tekrar kapanıyor ve o da kilitlenerek tekrar açılmıyor. Çarpışmadan yalnızca 29 saniye sonra araçtan yoğun duman yükselmeye başlıyor ve tüm kapılar kilitli kalıyor.

Bu noktadan sonra zamanla yarış başlıyor. Önce sürücü camı dirseğiyle kırmaya çalışıyor hemen ardından yardıma gelen başka bir kişiyle birlikte taşla vurarak yan camları kırmayı başarıyorlar. İki yolcu hızla dışarı çıkarılıyor ancak 52. saniyede alevler artık aracın dışından net şekilde görülüyor ve kabin tamamen siyah dumanla dolmuş durumda. Son yolcu da büyük bir risk alınarak araç tamamen yanarken dışarı çekiliyor.

Olay sonrasında yapılan açıklamaya göre üç yolcuda da çeşitli yanıklar görülüyor fakat hayati bir tehlikeleri bulunmuyor. Devam eden süreçte yayınlanan görüntülerin ardından Çin'in neden böyle bir karara vardığı açıkça görülüyor. Bahsi geçen kararın diğer otoriteler tarafından da uygulamaya alınması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...