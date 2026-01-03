Rüzgar Tersine Döndü: Çinli Elektrikli Otomobil Markaları Batıyor!

Bir dönem “geleceğin otomobili” söylemiyle arka arkaya sahneye çıkan Çinli elektrikli araç markaları için tablo hızla değişiyor. Rakamlar hala büyük görünüyor olabilir ancak sektörün perde arkasında ciddi bir ayıklanma süreci sessizce ilerliyor. Zira 2026 yılı ile birlikte markaların mali durumları daha da kötüye gidiyor. İşte detaylar...

Teşvik Bitti, Masal Dağıldı: Çin’in Elektrikli Otomobil Ordusu Dağılmaya Başlıyor!

Analistlere göre Çin’de elektrikli otomobil üretimi, talebin önüne geçmiş durumda. Önümüzdeki dönemde yeni araç teslimatlarında yaklaşık yüzde 5’lik bir düşüş beklenirken, bu gerilemenin özellikle kâr edemeyen markaları doğrudan etkilemesi öngörülüyor.

Devasa üretim kapasitesiyle ayakta duran sektör artık daha temkinli bir döneme giriyor. Bu süreci zorlaştıran en önemli etkenlerden biri de teşviklerdeki değişim. Elektrikli otomobiller için uygulanan vergi avantajlarının azaltılması ve takas desteklerine dair belirsizlik, fiyat savaşlarını daha da sertleştiriyor.

Tüketici için cazip görünen bu indirimler üreticiler açısından ciddi bir kârlılık sorunu yaratıyor. Uzman değerlendirmelerine göre teknoloji ve marka gücü oluşturamayan onlarca Çinli üretici, önümüzdeki iki yıl içinde ya küçülmeye gidecek ya da pazardan tamamen çekilecek.

Buna karşın BYD, Li Auto ve Seres gibi sınırlı sayıdaki marka, mevcut şartlarda ayakta kalabilenler arasında gösteriliyor. Çin elektrikli otomobil pazarı için artık “herkes kazanıyor” dönemi sona eriyor. Önümüzdeki süreçte yalnızca güçlü finansal yapıya ve gerçek teknolojiye sahip markaların yoluna devam edebileceği konuşuluyor.

