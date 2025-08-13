Çinliler Hala Yenemedi: Audi RS6 Herkese Meydan Okuyor!

Alman otomotiv devlerinden biri olan Audi, son dönemlerde pek kârlı günler geçirmese de bazı modelleri onu asla yarıyolda bırakmıyor. Alman mühendisliği vurgusunu her otomobilinde yapan marka RS6 modeli ile her dönem gündemde olmayı başardı. Bu noktada otomobilin satış rakamları o kadar başarılı seyrediyor ki pek çok kişinin umutları tekrar yeşerdi. İşte Audi RS6 satış rakamları ve detayları...

Audi RS6 Avant, Satış Rekorlarıyla Yola Devam Ediyor!

Audi’nin yüksek performanslı stationwagon modeli RS6 Avant tanıtımının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen otomotiv tutkunlarının ilgisini kaybetmedi. Geçtiğimiz aylarda yeni nesil A6 Avant satışa sunulmasına rağmen RS6 Avant hâlâ satış listelerinde yerini koruyor ve rekor üstüne rekor kırıyor.

Automobilwoche’ye konuşan Audi sözcüsü Alina Seysen markanın yılın ilk yarısında rekor sayıda RS6 Avant sattığını açıkladı. RS6 Avant’ın başarısı Audi Sport’un toplam satışlarını da yukarı çekerek 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 41 artış sağladı. Bu başarının en önemli nedenlerinden biri C9 kodlu yeni nesil RS6 Avant’ın hibrit motorla geleceğinin duyurulması.

Safkan V8 motor deneyimini kaçırmak istemeyen otomobil severler mevcut modelin satışlarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Piyasada RS6 Avant ile doğrudan rekabet edebilecek modellerin sınırlı olması da satışları destekleyen bir etken. BMW’nin yeni M5 Touring modeli hibrit sistemle gelirken, Mercedes-AMG cephesinde E63 Estate henüz tanıtılmadı. Bu durum RS6 Avant’ı segmentinde neredeyse rakipsiz hale getiriyor.

Audi daha önce V8 motoru koruyacağını açıklamış olsa da hibrit sistemin eklenmesi “tamamen safkan” bir sürüş isteyen alıcılar arasında tartışma yaratıyor. Yine de RS6 Avant güçlü motoru, yüksek performansı ve kullanışlı station wagon formu ile hem günlük kullanım hem de performans beklentilerini karşılamaya devam ediyor.