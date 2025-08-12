İçine BMW Kaçmış: Togg T10F Reklam Filmi Yayınlandı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) merakla beklenen sedan modeli T10F için kısa bir reklam filmi yayınladı. "Togg T10F ile tüm koşulların üstesinden gelmeye hazır mısın?" etiketiyle paylaşılan video da kar üzerinde drift yapan bir T10F dikkatleri çekti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10F Karda Drift Yaptığı Teaser ile Gündemde!

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg merakla beklenen sedan modeli T10F için yeni bir teaser filmi yayınladı. Kış şartlarında çekilen görüntülerde T10F, karla kaplı yollarda drift yaparak performansını sergiledi.

Yayınlanan videoda T10F’in kontrollü bir şekilde savrularak yaptığı viraj dönüşleri ve karlı zemindeki dengesi dikkat çekti. Togg bu teaser ile hem aracın dört tekerlekten çekiş sistemine hem de zorlu hava koşullarındaki yol tutuş kabiliyetine vurgu yaptı.

Sosyal medyada ve otomobil gazeticileri bir T10X modeli için "BMW karakteristiği var" yorumunu yapmıştı. T10F'in videodaki performası ardından “BMW genleri” yorumu yeniden gündeme geldi. T10F Togg’un C segmentindeki tamamen elektrikli sedan modeli olarak konumlanıyor.

Şirketin daha önceki açıklamalarına göre araç farklı batarya seçenekleri, uzun menzil kapasitesi ve hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Geniş iç hacmi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yüksek teknoloji donanımları ile de dikkat çeken model Togg’un küresel pazarda rekabetçi bir oyuncu olma hedefinde önemli bir rol üstlenecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...