1.261 TL'lik Cities: Skylines 2 Ücretsiz Oluyor! Tarih Belli Oldu

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında Cities: Skylines 2 kısa süreliğine ücretsiz hâle gelecek. Şehir kurma türündeki bu oyun sayesinde hafta sonu boyunca keyifli zaman geçirebileceksiniz.

Cities: Skylines 2 Ücretsiz Nasıl Oynanacak?

SteamDB'de yer alan bilgilere göre Cities: Skylines 2, 6-10 Kasım 2025 tarihleri arasında Steam'de ücretsiz olacak. Şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden oyunun ücretsiz olarak oynanabilmesi için kampanya başladığında Steam sayfası üzerinden "Oyunu Oyna" butonuna basıp işlemi onaylamak yeterli olacak.

Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek. Cities: Skylines 2 için şu anda indirim kampanyası da mevcut. Colossal Order tarafından geliştirilen oyun, indirim kampanyası kapsamında 29.99 dolar (1.261 TL) yerine 23.99 dolar (1.009 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. İndirim kampanyası 12 Kasım'da sona erecek.

Cities: Skylines 2 Fragmanı

Cities: Skylines 2 Nasıl Bir Oyun?

Cities: Skylines 2, şehir kurma simülasyonu türünde bir oyun. Yayıncılığını Paradox Interactive'in üstlendiği yapım, serinin ilk oyununa kıyasla çok daha büyük haritalarda, şehir kurma imkânı sunuyor. Yolları, altyapıyı ve sistemleri kurmaada daha fazla özgürlük ve özelleştirme olanağı tanıyan oyunda aldığımız her karar şehri derinden etkiliyor.

Cities: Skylines 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 Bit

Windows 10 Home 64 Bit İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 2600X RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB) / AMD Radeon RX 480 (8 GB)

Cities: Skylines 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri