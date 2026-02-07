ÖTV Muafiyetinde Kriz Aşıldı: Yerlilik Şartı Ertelendi Mi?

ÖTV muafiyetli otomobil almak isteyenler geçtiğimiz dönemlerde yapılan yeni düzenleme ile birlikte artık sadece "yerli üretim" otomobilleri satın alabilmekteydi. Bu kapsamda satın alınacak modeller için yerlilik katkı payı yani Yerli Mali Tebliği kuralı da getirilmişti. Bu düzenleme ile artık bir otomobil Türkiye'de üretilse ya da montajlansa dahi gerekli yerli malı şartlarını sağlamıyor ise ÖTV muafiyeti listesinde yer alamıyordu. Konuyla ilgili karar bugün düzenlendi. İşte detaylar...

ÖTV Muafiyetinde Yerli Malı Tebliği Kuralı Ertelendi!

ÖTV muafiyeti kapsamında otomobil satın alınabilmesi için artık yerli üretim araçlarda ilgili mevzuat gereği yerli katkı oranının üretici firma tarafından hesaplanarak yetkili mercilere beyan edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, satışa sunulacak aracın Yerli Malı Tebliği hükümlerine uygunluğu üretici tarafından belgelenmek zorunda. Yani daha basit bir tabirle satılacak olan otomobilin yüzde kaç yerlilik oranına sahip olduğu hesaplanmalı ve devlet kurumlarına bildirilmeli.

Bildirimin yapılmaması halinde otomobil Türkiye'de üretiliyor veya montajlanıyor olsa dahi yerli malı olarak sayılmıyor. Bu da tabiki ÖTV muafiyetli otomobil alımının önünü kısıtlıyor. Bu noktada markalar tarafından gerekli aksiyonun alınmaması büyük bir sorun teşkil etmekte zira otomobil satın almak isteyen tüketicilerin markaların tebliğ sistemine uymasını beklemekten başka çareleri kalmıyor.

Ancak konuyla ilgili olarak bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ek maddelere göre bu zorunluluk 2026 yılı Temmuz ayına kadar ertelendi. Yani bugün itibariyle gerekli şartları sağlamanız halinde, tebliğ beklenmesine gerek olmadan Türkiye'de üretilen veya montajlanan bir otomobili ÖTV muafiyeti ile satın alma hakkına sahipsiniz. Yapılan erteleme ile de markaların gerekli belgeleme süreçlerini yapmalarına ek bir zaman tanınmış oldu.

Yerli Malı Tebliği kuralı ertelenmiş olsa da ÖTV muafiyeti hala yerli otomobiller için geçerli bir düzenleme. Bu sebeple satın alacağınız otomobil yine yerli malı standartlarını karşılamak zorunda. Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri öğrenmek isterseniz buraya tıklayınız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...