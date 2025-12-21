Clair Obscur: Expedition 33 Büyük Ödülden Oldu! Peki Neden?

Oyun dünyasında sürpriz bir gelişme yaşandı ve The Indie Game Awards sırasında iki ödül kazanan Clair Obscur: Expedition 33, sonradan yapılan açıklamalar ile elleri boş dönmüş oldu. Peki yaşanan bu gelişmenin arkasındaki gerekçe ne oldu? Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

The Indie Game Awards Şovunda Ödüllerin Sahipleri Değişti

Clair Obscur: Expedition 33, geçtiğimiz günlerde tamamlanan The Indie Game Awards organizasyonunda da hem Yılın Oyunu ve hem de En İyi İlk Oyun ödüllerini kazanmayı başarmıştı. The Game Awards şovunun ardından bir başka mutluluk yaşanan Kepler Interactive ve Sandfall Interactive stüdyonun bu mutluluğu fazla uzun sürmedi. Her iki ödül de dün itibarıyla geri alındı.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Six One Indie, oylamanın kaydedilmesi ve törenin tamamlanmasının ardından alınan bu kararın ortaya çıkan yeni bilgiler ile bağlantılı olarak alındığı söyleniyor. Öyle ki adaylık sürecinde yapay zeka kullanımına karşı olduklarını söyleyen organizatör, bu süreçte geliştirici stüdyonun oyunda üretken yapay zeka kullanılmadığını söylediğini belirtti. Ne var ki kısa bir süre önce Clair Obscur: Expedition 33 oyununda bu teknolojinin kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan bu gelişme, her iki ödülün de geri alınmasına neden oldu. Alınan bu kararın ardından, Yılın Oyunu ödülünün yeni sahibi Blue Prince ve En İyi İlk Oyun ödülü ise Sorry We're Closed'un oldu. Sabrı ve geri bildirimleri için topluluğa teşekkür eden Six One Indie, gelecekte buna benzer durumların daha net süreçler ile ele alınacağını da sözlerine ekledi.

Bildiğiniz gibi Clair Obscur: Expedition 33, The Game Awards sırasında da dokuz ödül ile şovun tarihine geçmişti. Ancak şu an için o cepheden herhangi bir açıklama gelmiş değil. Önümüzdeki zaman zarfında da gelir mi bilinmez, ama yapay zekanın oyun dünyasındaki kullanımına ve ödül törenlerinin kriterlerine odaklı tartışmaların yeniden alevlendiğini söyleyebiliriz.