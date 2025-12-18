Yılın Oyununda Büyük Skandal! Ödülün İptal Edilmesi İstendi

The Game Awards 2025'te hem yılın oyunu seçilen hem çok sayıda ödülün sahibi olan Clair Obscur: Expedition 33 ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncular arasında devam eden söylentiler doğru çıktı. Sandfall Interactive tarafından geliştirilen oyunda yapay zeka kullanıldığı itiraf edildi.

Clair Obscur: Expedition 33 Yapay Zeka ile Geliştirildi

İlk olarak 24 Nisan 2025 tarihinde piyasaya sürülen Clair Obscur: Expedition 33, The Game Awards 2025'te yılın oyunu ödülüne layık görüldü. Bu oyunun geliştirme sürecinde ise bir süredir yapay zeka kullanıldığına dair iddialar gündemdeydi. Oyunun ödülleri âdeta silip süpürmesinden sonra Francois Meurisse ile yapılan röportajda gerçek ortaya çıktı.

Yapımcı Meurisse, El Pais dergisine verdiği röportajda oyunun geliştirme sürecinde yapay zekanın kullanıldığını ama bunun ölçülü bir şekilde yapıldığını söyledi. Hatta bu teknoloji sayesinde kısa süre öncesine kadar hayal bile edilemeyecek şeylerin yapılabildiğini ifade etti. Bu açıklamanın ardından tartışmalar tekrardan alevlendi.

Bu tartışmaların başlangıç noktası, oyunun piyasaya sürülmesinden kısa bir süre oyunda yapay zeka ile oluşturulmuş görsellere rastlanması oldu. Geliştiriciler, bu görselleri hızlıca gerçek çizimlerle değiştirdi ancak bu, yapay zeka şüphesini ortadan kaldırmak için yeterli olmadı. Oyuncular, başka nerelerde yapay zekanın kullanıldığını merak etmeye başladı ancak yapımcı, yapay zekanın nerelerde kullanıldığını belirtmedi.

Bazı oyuncular, asıl önemli olanın yapay zeka kullanılıp kullanılmaması değil, bu durumdan oyunculara açık açık bahsedilmemesi olduğunu düşünüyor. Öte yandan bazı oyuncular da Clair Obscur: Expedition 33'e verilen ödülün geri alınması gerektiğini belirtiyor. Peki, siz bu konu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.

Clair Obscur: Expedition 33, 2025'te Hangi Ödülleri Kazandı?