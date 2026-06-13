OpenAI'ı Şaşkına Çeviren Yapay Zeka Yasaklandı! 1 Hafta Bile Olmamıştı

Anthropic, yeni yapay zeka modeli Fable 5 ile Mythos 5 için beklenmedik bir karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri, yapay zeka şirketi tarafından geliştirilen bu modeller için erişim kısıtlaması getirilmesine karar verdi. Karara göre normalde sadece ABD vatandaşları tarafından kullanılabilmesi gerekiyordu ama Anthropic daha farklı bir yol izledi.

Anthropic'in Fable 5 ve Mythos 5 Modelleri Kimlere Yasaklandı?

Amerika Birleşik Devletleri, Anthropic'e bir yönerge ileterek Fable 5 ile Mythos 5'in Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırları içinde ya da dışında fark etmeksizin yabancı uyruklu herhangi bir kişi tarafından kullanılmasını engelledi. Bu düzenleme, yeni yapay zeka modellerine yalnızca ABD vatandaşları tarafından erişim sağlanabileceği anlamına geliyor.

Ne var ki şirket, sadece yabancı uyruklu kişilerin modellere erişimi engellemenin teknik açıdan oldukça zor olduğuna karar verdi. Öyle ki bu karar, şirket bünyesinde çalışan yabancı uyruklu kişileri de kapsayacaktı. O yüzden sadece belirli kişilerin kullanımına izin vermek yerine tercihini yeni Claude modellerini tamamen erişime kapatmaktan yana yaptı. Diğer Claude modelleri ise sorunsuz şekilde kullanılmaya devam ediliyor.

ABD Neden Yeni Modellerin Engellenmesine Karar Verdi?

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Anthropic CEO'su Dario Amodei'ye kısıtlamaları içeren bir bilgilendirme yazısı gönderse de bu kararın neden alındığı hakkında net bir açıklamada bulunmadı fakat Anthropic'in tahminlerine göre hükûmet tarafından atılan bu adım, yeni modellerin güvenlik açığı bulmaktaki büyük başarısından kaynaklı olabilir.

Bu yapay zeka modeli sayesinde belirli yazılım kodu inceletilip sistem açıkları bulunabiliyordu. Aslında siber güvenlik uzmanları tarafından kullanılması durumunda oldukça büyük faydası dokunabilir fakat kötü amaçlı kişilerin elinde de tehlikeli bir araca dönüşebilir. Amerika Birleşik Devletleri, çeşitli olumsuzluklarla karşılaşılmaması adına bu modeli engelleme kararı vermiş olabilir.

Şirket, bunun aslında OpenAI'ın GPT-5.5 modeli de dahil olmak üzere birçok modelde bulunduğunu, siber güvenlik uzmanları tarafından yaygın olarak kullanıldığını ileri sürdü. Küçük bir açık dolayısıyla milyonlarca insanın kullandığı bir modelin yasaklanmasını ise doğru bulmadıklarını ifade etti. Tüm şirketler için uygulanması hâlinde mevcut bütün yeni modellerle ilgili geliştirme çalışmalarının sona ereceğini belirterek karara itirazda bulundu.

Claude Fable 5 ve Mythos 5'in Özellikleri Neler?

Hem Claude Fable 5 hem Claude Mythos 5, şirketin en gelişmiş yapay zeka modelleri olarak birkaç gün önce piyasaya sürüldü. İkisi de akıl yürütme de dahil olmak üzere birçok alanda oldukça önemli başarı ortaya koyuyor. Sadece Fable 5 herkese açık olarak sunuluyor, güvenlik önlemleri içeriyor. Uygunsuz ya da kurallara aykırı istekler engelleniyor. Mythos 5 ise özel bir sürüm, güvenlik filtresi bulunmuyor. Sadece belirli müşterilere sunuluyor.

Görsel analizi, kod çalıştırma ve daha birçok işlemi gerçekleştirebilen bu modellerde derin düşünme özeliğini kapatmak mümkün değil. Sadece ne kadar fazla derin düşünme işlemi gerçekleştirileceği ayarlanabiliyor. Derin düşünme sırasında yapay zekanın cevap hazırlarken konuşmaları size direkt gösterilmiyor. Dilerseniz sadece kısa bir özet alıyorsunuz, dilerseniz de tamamen gizliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Claude Fable 5 ve Mythos 5 modelleri için alınan bu kararı doğru bulduğum söylenemez. Şirketin yeni yapay zeka modelleri özellikle kodlama tarafında büyük bir başarı sergiliyor. Sadece birkaç dakika içinde onunla çalışan bir Minecraft ya da harika bir oyunun temellerini atmak mümkün. Bu kadar önemli ilerlemeler içeren modelin birden yasaklanması, modele güvenen pek çok kişinin işlerinin yarıda kesilmesine sebep olacaktır. Umuyorum ki bu sorun kısa süre içinde çözülür ve modellere yeniden erişim sağlanabilmeye başlanır.