Unisoc İşlemcili Ucuz Telefon Tanıtıldı! Bataryası Çıkarılabiliyor

HMD Asha 305'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, Unisoc işlemcili ucuz Android telefon neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
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Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. HMD, Asha 305'i tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci yer alıyor. Android AOSP tabanlı Pulse OS işletim sistemi ile birlikte gelen cihazda düşük çözünürlüklü kameralar bulunuyor.

HMD Asha 305'in Özellikleri Neler?

  • Ekran Boyutu: 5 inç
  • Ekran Teknolojisi: LCD
  • Ekran Çözünürlüğü: 480 x 854 piksel
  • İşlemci: Unisoc T137
  • RAM: 2 GB
  • Depolama: 16 GB
  • Arka Kamera: 2 MP
  • Ön Kamera: 2 MP
  • Batarya: 2.500 mAh
  • İşletim Sistemi: Android AOSP tabanlı Pulse OS
  • Bağlantı: Çift 4G SIM, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C

HMD Asha 305'in Ekran Özellikleri Neler?

5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LCD ekran üzerinde 480 x 854 piksel çözünürlük sunuyor. Bu çözünürlüğün günümüz standartlarının oldukça altında olduğunu belirtelim. Yenileme hızı ve parlaklık ise henüz belli değil. Günümüzde giriş segmentinde yer alan telefonlarda bile en az 720p çözünürlük kullanılıyor.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan HMD Vibe 2'de 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissedeiliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

HMD Asha 305'in İşlemcisi Nasıl?

HMD tarafından tanıtılan ucuz telefon gücünü Unisoc T137 işlemcisinden alıyor. Giriş segmentinde konumlanan bu işlemcide dört adet Cortex A53 çekirdeği bulunuyor. Bu çekirdekler 1.3 GHz hızında çalışıyor. Bu işlemci Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci, 28 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Üreticiler, böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırabiliyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir. 28 nm'nin ise günümüzde oldukça yüksek bir değer olduğunu belirtelim.

HMD Asha 305'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek, ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu çözünürlükler, günümüzde çok düşük kalıyor. Bu arada Vibe 2'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera  yer alıyor.

HMD Asha 305'in Bataryası Kaç mAh?

Asha 305'te 2.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu batarya kapasitesinin çok düşük bir değer olduğunu belirtelim ancak çözünürlük ve işlemci göz önünde bulundurulduğunda cihaz için yeterli olacaktır. Telefonun arka kapağı kolayca açılabiliyor ve batarya değiştirilebiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Vibe 2'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

HMD Asha 305 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Asha 305'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. HMD Asha 305'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

HMD Asha 305'in Fiyatı Ne Kadar?

HMD Asha 305 için 65 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 3 bin TL'ye denk geliyor. Teleofn Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 5 bin TL civarında olabilir. HMD Asha 305'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Editörün Yorumu

16 GB depolama alanının yetersiz kaldığını belirteyim. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Telefonun RAM kapasitesi, ekran ve kamera çözünürlükleri de çok düşük. Yıllar önce piyasaya sürülen giriş seviyesi telefonlarda bile en az 8 megapiksel veya 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya yer verilirken bu telefonda yalnızca 2 megapiksel çözünürlüğünde kameranın olması şaşırttı.

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Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Anıl Özünaldım, 2019’dan bu yana teknoloji yayıncılığı alanında içerik üreten deneyimli bir editördür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi alan Özünaldım, iletişim alanındaki akademik birikimini teknoloji dünyasına duyduğu ilgiyle birleştiriyor. Başta akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgisayar donımları, oyunlar ve tüketici elektroniği üzerine içerikler hazırlıyor. Yeni çıkan cihazların teknik özelliklerini, performansını, fiyatlandırmasını ve günlük kullanımda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Telefon karşılaştırmaları, satın alma rehberleri, oyun performansı değerlendirmeleri ve güncel teknoloji haberlerinde teknik verileri farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla birlikte ele alıyor. İçeriklerini hazırlarken karmaşık teknik konuları sade ve anlaşılır bir dille aktararak okuyucuların teknoloji ürünleri hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: https://www.gsmarena.com/hmd_asha_305_debuts_as_a_lite_smartphone_with_a_removable_battery-news-73908.php

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