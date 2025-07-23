Aşırı Korkunç Oyun Geliyor! İlk Fragman Yayınlandı [Video]

Hayatta kalma ve korku türlerine sahip yeni bir oyun duyuruldu. Clive Barker’s Hellraiser: Revival olarak isimlendirilen oyuna dair bir fragman yayınlandı ve sistem gereksinimleri açıklandı. Ayrıca oyunun konusu da belli oldu.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival Fragmanı Nasıl İzlenir?

Saber Interactive'in resmî YouTube kanalı üzerinden Clive Barker’s Hellraiser: Revival'ın ilk tanıtım videosu paylaşıldı. 1 dakika 30 saniye uzunluğundaki video, oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival Nasıl Bir Oyun?

Clive Barker’s Hellraiser: Revival, hayatta kalma ve korku türlerinde bir oyun olacak. Birinci şahıs kamera açısına sahip yapımda Aidan, kız arkadaşı Sunny'e yardım etmek için Genesis Configuration isimli gizemli bulmaca kutusunun gücünü kullanmak zorunda kalacak.

PC (Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için geliştirilmekte olan oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı. En iyi korku oyunları arasına katılmaya hazırlanan yapımın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Clive Barker’s Hellraiser: Revival Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (22H2 güncellemesi veya sonrası)

Windows 10 64-bit (22H2 güncellemesi veya sonrası) İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4690

AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4690 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 / AMD RX Vega 64

Clive Barker’s Hellraiser: Revival'ın yüklenebilmesi için en az 50 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival Önerilen Sistem Gereksinimleri