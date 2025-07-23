EA SPORTS FC 26'nın Türkçe Dublajlı Oynanış Videosu Yayınlandı

Alışkanlıktan dolayı FIFA 26 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 26'nın oynanış videosu yayınlandı. Bu video ile birlikte oyundaki yeniliklerin neler olduğu belli oldu. Görünüşe göre serinin yeni oyunu üst düzey bir deneyim sunacak.

EA SPORTS FC 26'nın Türkçe Oynanış Videosu Nasıl İzlenir?

EA SPORTS FC'nin resmî YouTube kanalı üzerinden EA SPORTS FC 26'nın oynanış videosu paylaşıldı. 7 dakika 34 saniye uzunluğundaki video, oyunun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Eğer videoyu izlemeye başladığınızda Türkçe dublaj aktif değilse çark simgesinden "Ses parçası" kategorisine girin ve ardından Türkçe dilini seçin. Bunu yaptığınızda videoyu Türkçe seslendirme ile izleyebilirsiniz.

EA SPORTS FC 26'da Türkçe Spiker Olacak mı?

EA SPORTS FC 26'nın Steam sayfasında oyunun Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteğine sahip olacağı bilgisi mevcut. Epic Games Store sayfasında ise seslendirme kısmında Türkçe de yer alıyor. Bu, oyunun Türkçe spiker desteğ ile geleceğini gösteriyor.

EA SPORTS FC 26 Türkiye Fiyatı

EA SPORTS FC 26'nın standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Bu sürümler Steam, Epic Games Store, PlayStation mağazası ve Xbox mağazası üzerinden ön siparişe açıldı.

Steam'de oyunun standart sürümü 69,99 dolar (2.829 TL), ultimate sürümü ise 99,99 dolar (4.042 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Epic Games Store'da standart sürüm için 2.599,99 TL, ultimate sürüm için 3.599,99 TL fiyat belirlendi.

Xbox ve PlayStation mağazalarında yeni futbool oyununun standart sürümü 2.899,99 TL, ultimate sürümü ise 3.999,99 TL'ye satılıyor. Ultimate sürüm, oyuna çıkışından yedi gün önce erişim dahil birçok avantaj sağlıyor.

EA SPORTS FC 26 Çıkış Tarihi

En iyi futbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak.