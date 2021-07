Clubhouse Verileri Çalındı: 3,8 Milyar Telefon Numarası Sızdırıldı!

Bilgisayar korsanları, Clubhouse verilerini ele geçirdi. Ele geçirilen veriler arasında 3,8 milyar telefon numarasının olduğu iddia edildi. Ses tabanlı sosyal medya platformunda yaşanan veri ihlaline ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Sosyal medya platformları kullanıcıların verilerini sızdırmaya devam ediyor. Paylaşılan bilgilere göre Clubhouse isimli ses tabanlı sosyal medya platformunda bir veri ihlali yaşandı. Yaşanan ihlal sonucunda 3,8 milyar telefon numarasının ele geçirildiği iddia edildi.

Popüler sosyal medya hizmetinde elbette 3,8 milyar kayıtlı kullanıcı bulunmuyor. Aktarılan bilgilere göre uygulama, kayıt olan kullanıcıların telefon rehberine ulaşıyor ve veritabanına ekliyor. Yani söz konusu iddiaya göre platforma üye değilseniz bile telefon numaranız ele geçirilen numaralar arasında olabilir.

Hacker forumunda konu açan bir bilgisayar korsanı, 4 Eylül tarihinde özel bir açık arttırma düzenleneceğini ileri sürdü. 4 Eylül tarihinin Google'ın 23. kuruluş yıl dönümüne denk geldiği ifade edildi. Bilgisayar korsanı, ele geçirilen telefon numaralarının gerçek olduğunu kanıtlamak için Japonya'daki kullanıcılara ait 83,5 milyon civarındaki telefon numarasını paylaştı.

Ses tabanlı sosyal medya hizmeti olan Clubhouse, bilgisayar korsanı tarafından ortaya atılan iddia ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Clubhouse CEO'su Paul Davison, 2021 yılının nisan ayında ortaya çıkan 1,3 milyon kullanıcı verilerinin sızdırıldığına yönelik haberleri yalanlamıştı. Davison, ele geçirilen bilgilerin herkese açık profil bilgileri olduğunu belirtmişti.

Full phone number database of #Clubhouse is up for sale on the #Darknet. It contains 3.8 billion phone numbers. These are not just members but also people in contact lists that were synced. Chances are high that you are listed even if you haven't had a Clubhouse login. pic.twitter.com/PfAkUJ0BL5