Apple Watch Ultra’nın Mini Taklidi Pinwheel Watch Tanıtıldı

CES 2025 etkinliğinde tanıtılan Pinwheel Watch, çocuklara özel olarak tasarlanmış olmasına rağmen aynı yetişkinlerin kullandığı saatlere benziyor. Şatafatlı renkler ya da kalın çerçeveler yerine, daha ince bir tasarımı ve Apple Watch havası var. Üstelik kordonları da değiştirilebiliyor. Tabii saatin asıl olayı, güvenlik özelliklerinin kapsamlı bir şekilde kontrol edilebiliyor olması.

Pinwheel Watch Teknik Özellikleri

Pinwheel zaten ebeveynlerin kontrol edebildiği bir telefon platformuyla tanınıyor ama bu saat bağımsız bir cihaz.

Saati kullanmak için 4G LTE bağlantısıyla çalışan bir hat satın almak gerekiyor. Bu saat üzerinden arama yapılabiliyor, mesaj atılabiliyor ve açıklananlara göre yakında video görüşme özelliği de gelecek.

Ebeveynler, çocuklarının cihazı nasıl kullandığını Pinwheel uygulaması ile ayarlayabiliyor. Örneğin 14 yaşındaki bir çocuğun arkadaş eklemesine izin verebiliyorlar veya daha küçük bir çocuk için her türlü etkileşimi kontrol altına alabiliyorlar. Ayrıca GPS konum takibi ile çocukların nerede olduğunu görmek de mümkün.

Apple Watch Havasında Pinwheel Watch Fiyatı

Saatin özellikleri bununla da bitmiyor: Çocuklar, saate entegre edilmiş yapay zeka botuyla da konuşabiliyor. Eğer işler kontrolden çıkarsa sohbet botu "Bu konuda bir yetişkinle konuşmalısın" gibi mesajlarla uyarıyor.

Pinwheel ekibi, botun uygunsuz yanıtlar vermemesi için yoğun bir test sürecinden geçtiğini söylüyor. Ayrıca, ebeveynler sohbet geçmişini ve silinmiş mesajları görebiliyor.

Eğlenceli oyunlardan yapay zekâ destekli bir asistan olan PinwheelGPT’ye kadar birçok özellikle donatılan bu saat modelinin fiyatı 160 dolar olarak belirlendi.