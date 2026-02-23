Yeni Call of Duty Oyunu Ertelenebilir! İlginç Bir Nedeni Var

AMD CEO'su Lisa Su, yatırımcı görüşmelerinde yeni nesil Xbox'ın 2027 yılında piyasaya sürülebileceğini ileri sürmüştü. Yeni bir sızıntıya göre Call of Duty: Modern Warfare 4'ün çıkış tarihi de bu durumdan ertelenebilir. Yeni nesil oyun konsolunun çıkış oyunu olması beklenen bu oyun, GTA 6 ile daha iyi rekabet edebilmesi için bir süre daha bekletilebilir.

CoD: Modern Warfare En Erken 2027 Yılında Çıkabilir

Güvenilir bir sızıntı kaynağına göre Modern Warfare 4'ün yeni konsolun çıkış oyunu olması bekleniyor. Konsolun gecikmesi ise MW4'ün de ertelenme ihtimalini güçlendirdi. Yeni konsol oyuncularla buluştuğunda oyuncuların daha çok ilgisini çekmek için sadece tek bir proje değil, iki farklı projenin hayata geçirilebileceği söyleniyor.

Bunlardan ilki, Call of Duty serisi ile büyümüş her oyuncunun büyük bir merakla beklediği Call of Duty'nin çok oyunculu modu. Öte yandan Treyarch tarafından geliştirilen ve oyuncuların yıllardır beklediği, ana oyunlardan bağımsız olup sadece zombi moduna odaklanan özel bir proje de görebiliriz.

Her Yıl Bir CoD Oyunu Döngüsü Kırılabilir

Bilindiği üzere Call of Duty: Black Ops 7, ilk olarak 14 Kasım 2025 tarihinde piyasaya sürüldüğünde "satışları altüst etmesi" ve Battlefield 6 gibi güçlü rakiplerinin yerine kendisinin listelerde zirveye yerleşmesi bekleniyordu ancak bu durumun tam aski bir senaryo yaşandı. Satış miktarı açısından kıyaslama yapıldığında Black Ops 7, rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı.

Microsoft, bu beklenmedik durumdan sonra Activision'ı "her yıl yeni bir Call of Duty oyunu" döngüsünden çıkarmasına neden olabilir. Şirket, teknoloji devinin de yönlendirmesiyle birlikte daha kaliteli ve kusursuz bir geliştirme sürecine yönelim gösterebilir. Dolayısıyla seriyi başka bir noktaya taşıyabilecek modlara daha çok yatırım yapıp ortaya harika oyunlar çıkarabilir.

Aslına bakılacak olursa bu atılabilecek en doğru adımlardan biri olabilir. Oyun geliştirme süreci ne kadar kısa olursa ortaya çıkan proje de o kadar zayıf etkiye sahip oluyor. Grand Theft Auto VI'nın bile geliştirme süreci oldukça uzun zamandır devam ediyor. Piyasaya sürüldüğünde her yönden "kusursuz" olmasını sağlamak için iki kez ertelendi. Benzer stratejinin Call of Duty için de uygulanmasının özellikle de oyunculara faydası dokunabilir.