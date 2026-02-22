Oyunlara Yönelik Düzenleme ile Ne Amaçlanıyor? Bakan Göktaş Açıkladı

Oyun platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurma şartının karşılanmaması hâlinde bant daraltma uygulanmasına neden olacak olası düzenleme, sosyal medyada bir süredir en çok konuşulan konuların başında geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soru işaretlerini gidermek adına sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir video yayınladı.

Türkiye'de Oyun Düzenlemesi ile Ne Hedefleniyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada oyun platformlarından beklentileri ve yakında gelmesi beklenen olası bir düzenlemenin odak noktasının neler olacağına açıklık getirildi. Paylaşılan videoda ayrıca "oyunların yasaklanma" riskine yönelik tartışmalara değinildi.

Çocuklar…

Oyunları biz de seviyoruz.🙂



Dijital oyunların gençlerimizin gelişimine katkı sunduğunu biliyor, bu alanı önemsiyoruz.



Tam da bu yüzden oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini… pic.twitter.com/IWgU8ur6dF — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) February 22, 2026

"Oyunları, oyun oynamayı seviyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Göktaş, çocukların hayal dünyasının gelişmesinde oyunların oynadığı rolün farkında olunduğunu belirterek dijital oyunların önemsendiğini belirtti. Oyunların faydalarını sıraladıktan sonra "İyi oyunlar kadar kötü oyunlar da var" ifadelerini kullanıp ikinci kategoriye girenlerin şiddet, zorbalık ve benzeri olumsuzlukları normalleştirebildiğini dile getirdi.

Bakan Göktaş, bu sebeplerden ötürü dijital dünyanın güvenli hâle getirilmesi gerektiğini söyledi. Oyun platformlarından beklentileri ise şu şekilde sıraladı:

Ebeveyn denetimlerinin arttırılması

Çocuklar için yaş sınırlamalarına dikkat edilmesi

Temsilci Zorunluluğu Konusuna Değinilmedi

"Oyunları yasaklamak gibi bir gayemiz asla yok" ifadelerini kullanan Bakan Göktaş, düzenleme taslağındaki temsilci zorunluluğu hakkında açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz günlerde DW tarafından paylaşılan bilgilere göre Steam ve benzeri yurt dışı merkezli oyun dağıtıcılarının sorumlu tutulacağı öngörülen olası düzenlemeye göre şirketlerin bir temsilci atanmaması hâlinde ilk etapta 1-30 milyon TL'ye kadar para cezası uygulanacağı belirtilmişti. İhlalin sürdürülmesi durumundaysa bant genişliğinin önce yüzde 50, devamında yüzde 90'a kadar daraltılacağı ileri sürülmüştü.

Düzenlemenin son hâli eğer temsilci zorunluluğunu içermeye devam eder ve Steam gibi platformlar Türkiye'de temsilci atama sorumluluğunu yerine getirmezse teoride yasaklanmayacaklar ancak bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması, erişimin imkânsız bir hâl alacağına işaret ediyor. Bu konunun henüz netleştirilmediğini, detayların ilerleyen süreçte netlik kazanacağını belirtelim. Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.