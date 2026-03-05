Kodlama Bilmeye Gerek Bırakmayan Yapay Zeka, Windows'a Geldi

OpenAI, kod yazma asistanı Codex'in Mac uygulamasından sonra şimdi de Windows sürümünü yayınladı. Uygulama geliştiricilerine ve yazılımcılara hitap eden bu uygulama, kullanıcılara Mac sürümüne benzer bir deneyim sağlamayı amaçlıyor. Saatlerce kod yazma zahmetini ortadan kaldırmaktan mevcut sorunları gidermeye kadar pek çok amaçla kullanılabilen uygulama şimdi test edilebiliyor.

Codex'in Windows Sürümünde Neler Yapılabiliyor?

Codex'in Windows versiyonunun aslında macOS versiyonundan hiçbir farkı yok. Neredeyse birebir aynısı olduğu bile söylenebilir. Bu da daha önce Mac sürümünü kullananların hiç zorluk yaşamayacağı anlamına geliyor. Eğer böyle bir durum söz konusu ise Mac'te başladığınız çalışmalara Windows'ta da devam edebileceğinizi belirtmekte fayda var.

Uygulama şu an ücretsiz hesabın yanı sıra ChatGPT GO, Plus ve Pro kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Tüm çalışmalar hesaba bağlı olduğu için nerede oturum açarsanız açın, herhangi bir veri kaybı yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla platformlar arası uyumsuzluk gibi bir durum da söz konusu değil.

Codex Ne İşe Yarıyor?

Sıfırdan başlangıç yapacaksanız yani daha önce hiç kullanmadıysanız araç hakkında biraz bilgi edinmekte fayda var. Codex, kod yazma, uzun kod satırlarındaki hataları tespit etme, kodu daha verimli çalışacak hâle getirme, eksik fonksiyonları bulma ve bunlar için otomatik fonksiyon yazdırma da dahil olmak üzere çok çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor.

The Codex app is now on Windows.



Get the full Codex app experience on Windows with a native agent sandbox and support for Windows developer environments in PowerShell.https://t.co/Vw0pezFctG pic.twitter.com/gclqeLnFjr — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) March 4, 2026

Windows sürümünün en büyük avantajlarından biri, sandbox desteği sunması. Takdir edersiniz ki yapay zekada her zaman bir yanılma payı var. O yüzden kendinizi güvende hissetmek ve tüm sisteme zarar gelmesini engellemek için kodları sanal ortamda çalıştırabiliyorsunuz. Bu, alan kendi sisteminizden bağımsız. Sistemin çökmesine neden olacak bir durumda bundan bilgisayarınız etkilenmez, sadece o sanal ortam işlevsiz hâle gelir.

İşinizi oldukça kolaylaştıracak bir diğer artısı, beceriler özelliği. Bu, hangi proje üzerinde çalıştığınıza bağlı olarak önceden ayarlanmış becerilerden yararlanmanızı sağlar. Yani veriler grafik hâline getirilmek istendiğinde veri görselleştirme becerisi seçilebilir. Bu da aracın bu işlemi yapmak için hangi kütüphaneleri kullanacağı, veriyi nereden alacağı ve tam olarak nasıl işleyeceği gibi detaylara hâkim olmasını sağlar.

Codex'in Windows Sürümü Nasıl Yüklenir ve Kullanılır?

Microsoft Store'u açın.

Mağazanın arama kısmına "Codex" yazın.

OpenAI tarafından yayınlanan uygulamayı bulup yükleyin.

Uygulama yüklendikten sonra OpenAI hesabınıza giriş yapın.

İlk projenizi başlatın ve isteminizi girin.

Editörün Notu

OpenAI'ın Codex için sandbox desteği sunması, bana göre çok kritik önem taşıyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı yanlış karakter kullanımı yüzünden tüm diskin silinmesi sonucuyla karşı karşıya kalmıştı. Windows için sunulan bu özellik, ana sistemden bağımsız çalışmanıza imkân sağlayarak bu tür sorunlara geçit vermemenizi sağlıyor.