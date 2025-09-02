Çok Satıyordu: Mercedes-Benz Sevilen Modelinin Fişini Çekiyor!

Mercedes-Benz elektrikli otomobil dünyasındaki en başarılı modellerinden birinin üretimini sonlandırıyor. Marka gelecekteki yeni modellerine üretim hattı açabilmek adına sevilen premium sedan modelinin üretimini sonlandırma kararı aldı. Peki Mercedes-Benz hangi modelinin üretimini sonlandırma kararı aldı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Mercedes-Benz EQE Üretimi Sonlanıyor!

Elektrikli otomobil pazarında güçlü adımlar atan Mercedes-Benz ilk nesil modellerinden bazılarını yavaş yavaş emekliye ayırmaya hazırlanıyor. Autocar’ın aktardığı bilgilere göre hem EQE sedan hem de EQE SUV, 2026 itibarıyla üretimden kalkacak. Yerlerine ise yeni EQ modellerinin gelmesi bekleniyor.

EQE sedan, Almanya’daki fabrikada banttan iniyordu; EQE SUV ise ABD’de üretiliyordu. Ancak özellikle Amerikan pazarında beklentileri karşılamayan bu iki model yerlerini C-Serisi EQ ve GLC EQ isimli yeni nesil elektriklilere bırakacak. Mercedes’in geliştirdiği 800V destekli MB.EA-M platformu bu dönüşümde kilit rol oynayacak.

İlk aşamada GLC EQ sahneye çıkacak. Hatta modelin teaser görselleri çoktan yayımlandı ve Münih Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi bekleniyor. Yeni SUV markanın elektrikli araçlarında kullanacağı taze tasarım çizgilerini de yansıtacak.2026 yılında ise C-Serisi EQ devreye girecek. Donanım ve performans tarafında EQE ailesinin bıraktığı boşluğu fazlasıyla dolduracağı öngörülüyor.

Mercedes’in yol haritasında asıl odak noktası ise 2027’de tanıtılması beklenen E-Serisi EQ. EQE’nin devamı niteliğindeki bu model de aynı platform üzerinde yükselecek ve markanın orta-üst sınıf elektrikli sedan ihtiyacını karşılayacak. Şirket yetkilileri henüz bu iddialara resmi bir yanıt vermedi. Ancak Mercedes’in “yeni başlangıçlar” vurgusuyla yaptığı açıklamalar, köklü değişikliklerin kapıda olduğuna işaret ediyor.

