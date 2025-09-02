Gerçekten Halk Arabası Olacak: Volkswagen'den Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Geliyor!

Volkswagen elektrikli dönüşüm adımlarını bir bir takip ederken tüketicilere uygun fiyatlı modeller sunmak için de çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda elektrikli bir SUV gündeme geldi. Gelen bilgilere göre Volkswagen uygun fiyatlı, ulaşılabilir bir elektrikli SUV modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen’den Uygun Fiyatlı Yeni Elektrikli SUV!

Almanya’da “halkın arabası” anlamına gelen ismiyle dikkat çeken Volkswagen elektrikli otomobil gamını daha geniş kitlelere ulaştıracak yeni bir model üzerinde çalışıyor. Markanın planı şehir içi kullanım için pratik, kompakt boyutlara sahip ve uygun fiyatlı bir crossover üretmek. Araç 7 Eylül’de resmi tanıtımını yapacak ve ardından Münih’teki IAA Mobilite Fuarı’nda sahne alacak.

Geliştirilmekte olan otomobil 2023’te tanıtılan ID.2all modelinden türetilen bir crossover versiyonu olarak öne çıkıyor. Volkswagen bu modeli 25 bin euro seviyesinden satışa sunmayı hedefliyor. Böylece ID.3’ten daha ulaşılabilir bir seçenekle elektrikli araç ailesine yeni bir giriş noktası eklenmiş olacak.

Tanıtım görsellerine bakıldığında büyük jantlar, ince LED ışık barları ve arka bölümde ışıklandırılmış VW logosu göze çarpıyor. Araç ID.4’ten daha köşeli hatlara sahip ve seri üretimde muhtemelen siyah gövde kaplamalarıyla daha güçlü bir SUV kimliği kazanacak. MEB platformunun önden çekişli altyapısını kullanacak olması da bu model için bir ilk niteliğinde.Performans tarafında ID.2all 222 beygir gücünde elektrik motoruyla 7 saniyeden kısa sürede 0’dan 100 km/s’ye çıkabiliyordu. Yeni crossoverın da benzer teknik değerler sunması bekleniyor. Ölçüler açısından T-Cross’a yakın bir yapı ve geniş iç hacim öngörülüyor.

Volkswagen’in planları yalnızca bu modelle sınırlı değil. 2026’da tanıtılması planlanan ID.1, 20 bin euro seviyesindeki fiyatıyla markanın en uygun elektrikli aracı olacak ve e-up’ın yerini alacak. Bu hamle, markanın elektrikli otomobil satışlarını daha da hızlandıracak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...