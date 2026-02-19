Android 17'li ColorOS 17 ve OxygenOS 17, iOS ve One UI'ı Ezip Geçecek

Google'ın Android 17'nin ilk beta sürümünü yayınlamasının ardından akıllı telefon üreticileri de harekete geçti. Bildiğiniz üzere çoğu şirket telefonlarında Android işletim sistemini kullanmasına rağmen Google'ın standart arayüzünü tercih etmiyor. Bunun yerine Android tabanlı kendi özel arayüzlerini kullanıyorlar.

Xiaomi'nin HyperOS'u, Samsung'un One UI'ı ve Nothing'in Nothing OS'i bunun örnekleri arasında yer alıyor. Bu stratejiyi uygulayan şirketlerden biri de OPPO. Çinli akıllı telefon üreticisi halihazırda Android 17 tabanlı ColorOS 17 ve OxygenOS 17 üzerinde çalışıyor ve kullanıcıları memnun edecek bir dizi yenilik getirmeyi planlıyor.

Android 17'li ColorOS 17 ve OxygenOS 17 ile Gelecek Yenilikler Neler?

OPPO ve OnePlus, Android 17'yi kendi telefonlarına entegre etmek için çalışmalara başladı. Bilmeyenler için BBK Electronics bünyesinde faaliyet gösteren bu iki şirket, yazılım geliştirme maliyetlerini azaltmak ve güncellemeleri hızlandırmak için pek çok konuda iş birliği yapıyor. Bu doğrultuda sunulan ColorOS ve OxygenOS, farklı isimler taşısalar da özünde aynı kod tabanını paylaşan tek bir işletim sistemi. Peki Android 17'li ColorOS 17 ve OxygenOS 17 neler sunacak?

Sızıntılara göre ColorOS 17 ve OxygenOS 17, basit bir güncelleme olmayacak. OPPO ve OnePlus, bu yeni sürümde kaynak yönetimine odaklanacak ve sistemin daha verimli çalışmasını sağlayacak. Bu sayede güncelleme alan telefonlar önceki sürüme gör daha az RAM ve CPU kullanacak. Bu sayede uygulamaların daha hızlı açılması, sistemdeki takılmaların ortadan kaldırılması ve daha akıcı bir arayüz deneyi sunulması hedefleniyor.

Yeni sürümle birlikte arka plan uygulama yönetiminde değişikliğe giden OPPO ve OnePlus, uygulamaların daha uzun süre etkin kalmasını sağlayarak her açılışta sıfırdan yüklenme ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ayrıca sistem boştayken tükettiği enerji de optimize edilerek günlük pil kullanımının daha istikrarlı ve öngörülebilir olması hedefleniyor. Bu sayede telefonunuz kullanılmadığında sürekli pil tüketmeyecek.

ColorOS 17 ve OxygenOS 17 ile genel arayüz deneyimi de iyileştirilecek. Animasyonların daha pürüzsüz hale getirilmesi ve kare düşüşlerinin azaltılması gündemdeki konular arasında. Uygulama geçişleri, menü hareketleri ve dokunma geri bildirimleri önceki sürümlere kıyasla çok daha akıcı bir his verecek. Gündelik kullanıcıyı belki de en çok etkileyecek yenilik, kamera arayüzünde yapılan iyileştirmeler olacak. Mevcut sürümdeki ani zoom atlamaları ve titremelerin yerini, çok daha akıcı ve doğal yakınlaştırma geçişleri alacak.

Yazılım düzeyindeki bu dokunuş, deneyimin daha akıcı olmasını sağlayacak. Tüm bu özellikler ve çok daha fazlası ColorOS ve OxygenOS'u çok daha akıcı ve kullanışlı bir arayüz haline getirecek. OPPO ve OnePlus birkaç ay içerisinde yeni sürümü kullanıcılarına sunması bekleniyor.