Güçlü İşlemcili POCO X8 Pro Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

POCO X8 Pro'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde performans testinde ortaya çıkan POCO X8 Pro'nun ekran özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akılı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Telefonun ekranı ayrıca yüksek parlaklığa da sahip olacak.

POCO X8 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO X8 Pro, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunacak. POCO X7 Pro'da ise 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Parlaklığı: 2000 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

GPU: Mali-G720 MC8

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları

Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

İddiaya göre X8 Pro gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. X7 Pro'da ise Dimensity 8400 Ultra işlemcisi bulunuyor.

Mali-G720 MC8 GPU'ya sahip olan akıllı telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen X8 Pro 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryalı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

POCO X8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce sızdırılan bilgilere göre POCO X8 Pro 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 399.90 euro (20.641 TL), 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 449.90 euro (23.220 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 479.90 euro (24.769 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

POCO X7 Pro, Türkiye'de 22.999 TL ile satışa sunulmuştu. X8 Pro'nun X7 Pro'dan daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı ortalama olarak 24.000 TL ile 27.000 TL aralığında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyata sahip olabilir. Resmî fiyat, lansmanın ardından belli olacak.

POCO X8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO X8 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunması beklenen telefonun arka yüzeyindeki kameralar dikey olarak konumlanacak. Kameraların yanında ise bir adet LED flaş bulunacak. X7 Pro, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.