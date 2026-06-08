Şarjı Bitmeyecek! iQOO'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor

Akıllı telefon pazarında batarya kapasiteleri her geçen gün artıyor. Özellikle Çinli markalar son dönemde 10.000 mAh ve üzeri kapasiteli pile sahip modelleri piyasaya sürmeye başladı. Çok yakında iQOO da 10.000 mAh’lik pile sahip bir telefonu kullanıcılara sunacak. İşte merak edilen detaylar!

iQOO Çok Yakında 10.000 mAh Bataryalı Telefon Piyasaya Sürecek

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, iQOO'nun çok yakında 10.000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefon piyasaya süreceğini iddia etti. Maalesef şu an için model ismi verilmese de söz konusu cihazın genel teknik özellikleri itibariyla amiral gemisi seviyesinde olması söz konusu.

10.000 mAh pille gelecek yeni iQOO telefonunun ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili bir açıklama da yapılmadı. Kaynak şirketin an itibariyle cihazı test ettiğini söylüyor. Yani her şey yolunda giderse akıllı telefon bu yıl veya en geç 2027'de kullanıcıların karşısına çıkabilir. Tabii yine de bu gibi durumlar için şirketin resmi açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

Ürünün böylesine büyük bir pille gelecek olmasının en büyük avantajı tahmin edeceğiniz üzere pil ömrü. Zira günümüzde birçok model düşük pil kapasiteleri nedeniyle bir günü bile çıkaramıyor. Ancak 10.000 mAh'lik bir akıllı telefon tabii caizse şarj aletinin yerini unutturacak diyebiliriz. Öte yandan yeni iQOO modelinin şarj hızlarıyla ilgili bir detay mevcut değil. Ancak markanın amiral gemisi telefonlarında genellikle 100W ve daha üzeri hızları tercih ettiğini düşündüğümüzde yeni modelde de benzer hızlar bulunabilir.

iQOO'nun En Büyük Bataryalı Telefonları Hangileri?

iQOO son dönemde bataryasıyla dikkat çeken birçok akıllı telefon piyasaya sürdü. Burada en çok dikkat çeken model geçen ay satışa çıkan iQOO Z11 diyebiliriz. Söz konusu model 90W kablolu şarj hızlarını destekleyen 9.020 mAh'lik bir pilden besleniyor. Aynı zamanda şirketin iddiasına göre ürün 37 dakikada yüzde 50 oranında şarj olabiliyor.

Bununla birlikte yine geçtiğimiz ay kullanıcıların beğenisine sunulan iQOO 15T 100W hızında şarj olabilen 8.000 mAh'lik bir pille karşımıza çıktı. Bu modelin ise 30 dakikada yüzde 59 oranında şarj olabildiğini belirtelim. 2025'te satışa sunulan iQOO Neo 11 ise 100W hızlarını destekleyen 7.500 mAh kapasiteli bir pile sahip. Yani tüm bunları dikkate aldığımızda markanın halihazırda 10.000 mAh seviyelerini zorladığını görebiliyoruz. Özellikle iQOO Z11 bu alanda fazlasıyla dikkat çekiyor.

Editörün Yorumu

Halihazırda kullandığım telefonda 4.200 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Ürünü ilk satın aldığımda çok fazla sorun yaşamasam da zamanla cihazımın pili daha az dayanmaya başladı. Tabii burada pilin zamanla yıprandığı gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Ancak şahsi düşüncem 10.000 mAh'lik bir telefonun kullanıcıların batarya ömrüyle ilgili tüm sorunlarını çözeceği yönünde. Umarım sektörde 10.000 mAh bataryalı telefonlar daha yaygın hale gelir.