1.064 Beygirlik Hız Canavarı ZR1'e Yoğun İlgi! Üretim 4 Haneye Çıktı

Chevrolet'in ZR1 modelini "özel modeller" arasında tutmak için farklı planları vardı. Üretim sayısını sınırlı tutarak kolay kolay erişilemeyen bir model olması bekleniyordu ancak 2026 yılında üretim bandından indirilen ZR1'in sayısı 1000'in üzerine çıktı. Bu da süper araba sevenleri ZR1 modeline daha da yaklaştırdı.

Chevrolet Corvette ZR1'den Kaç Adet Üretildi?

Yeni paylaşılan bilgilere göre Chevrolet'in üretim bandından şimdiye kadar 1000'den fazla ZR1 modeli indi. Henüz Şubat ayının sona ermediğini göz önünde bulundurduğumuzda oldukça şaşırtıcı bir miktar olduğu söylenebilir. Ayrıca ZR1X'in de Ocak 2026'dan bu yana 156 adet üretildiği belirtildi.

Şaşırtıcı veriler bunlarla da sınırlı değil. Corvette sahiplerinin genellikle benzersiz arabaya sahip olduğunu düşünür fakat C8Tracker'dan elde edilen veriler, ZR1 sahiplerinin aslında benzer zevkleri paylaştığını gösteriyor. Öyle ki dış tarafta en çok tercih edilen renk siyah, onu da sırasıyla beyaz ve sarı renkler takip ediyor. Farklı renklere çok az rastlanıyor. Özel ve iddialı görünüme sahip olan "Hysteria Purple" (Mor) gibi renkler, listenin sonunda geliyor.

Corvette ZR1 ve ZR1X'in Özellikleri Neler?

Bir aracı çok sevebilirsiniz ama bunun bir nedeni olmalı, değil mi? Çok sayıda kişinin ZR1 ve ZR1X'e sahip olmak istemesinin arkasında da şüphesiz ki kendine hayran bırakan performansları yatıyor. ZR1, çift turboşarjlı V8 motorla birlikte geliyor. Bu motor tam olarak 1.064 beygir gücü üretiyor. 0'dan 100 km/sa hıza ise yalnızca 2,2 saniyede ulaşıyor. Öte yandan ZR1X, ZR1'in yanında bambaşka bir dünyadan gelmiş gibi görünüyor. Aşırı hızlı bu süper araba, 1.250 beygir gücü sunuyor. 0'dan 100 km/sa hıza ise 1,68 saniye gibi inanılmaz kısa bir sürede çıkıyor.

İlginç olan şu ki ZR1, çok güçlü bir araç olmasına rağmen 185 bin dolar gibi inanılmaz bir başlangıç fiyat etiketine sahip. Elbette ki güncel kurla bu miktar 8 milyon 108 bin 550 TL gibi oldukça yüksek bir fiyata denk geliyor fakat ABD'de rakipleri bunun neredeyse iki katı fiyata sahip ve bu segmentte böylesine düşük bir fiyatta başka bir seri üretim araç yok.

Bu arada geçtiğimiz günlerde Chevrolet, Cadillac ve GMC ile birlikte distribütör firma Ur Oto aracılığıyla Türkiye'ye geri döndü. Chevrolet Tahoe RST 21 milyon TL, Tahoe High Country 23,5 milyon TL, Suburban High Country 25,5 milyon TL, Corvette Stingray 3 LT Coupe 32,5 milyon TL, Corvette 106 ise 55,5 milyon TL'ye satışa sunuldu. Bu fiyatlar, ZR1 ve ZR1X'in Türkiye'de sunulması hâlinde bizi nasıl fiyatların beklediğini tahmin etmek için yeterli olacaktır.