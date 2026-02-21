Yeni Jeep Compass E-Hybrid Türkiye'de! Lansmana Özel İndirimli

Yeni Jeep Compass E-Hybrid artık Türkiye'de. Lansmana özel fırsat sayesinde normalde olduğundan daha uygun bir fiyata gelen otomobil, modern tasarım ve konfor odaklı bir deneyim sayesinde C-SUV segmentinde ön plana çıkıyor. Şehir içi kullanımında ideal özelliklere sahip olan araba, iki farklı donanım seçeneği ile sunuluyor.

Yeni Jeep Compass E-Hybrid'in Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Jeep Compass Limited'ın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 2 milyon 930 bin TL, lansman avantajlı satış fiyatı ise 2 milyon 620 bin TL olarak belirlendi. Bu indirim, lansman döneminde yaklaşık 310 bin TL'lik bir avantaj sağlıyor. Summit versiyonunun ise tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 3 milyon 316 bin TL, lansman avantajlı fiyatı 2 milyon 920 bin TL. Bu sürümde de 396 bin TL'lik bir indirim söz konusu.

Yeni Jeep Compass E-Hybrid'in Özellikleri Neler?

Limited Summit Otomatik Acil Frenleme Sistemi LED Matrix Farlar Panoramik Açılabilir Sunroof Ön Sis Farları Aydınlatmalı 16 İnç Multimedya Ekranı / 10,25 İnç Dijital Gösterge Paneli Parlak Siyah Plastik Detaylar Full-LED Reflektör Farlar 7 Slot İkonik Ön Izgara Renkleri Kişiselleştirilebilir Ambiyans Aydınlatma Arka Logo Aydınlatmalı LED Stop Lambaları 18 İnç Alaşım Jantlar Koyu Renkli Arka Camlar Geri Görüş Kamerası Suni Deri Koltuklar Çift Bölgeli Otomatik Klima Isıtmalı Koltuklar Yan Ayna Karşılama Aydınlatması Hafızalı Sürücü Koltuğu Parlak Siyah Ayna Kapakları Elektrikli Ayarlanabilir, Havalandırmalı & Masaj Fonksiyonlu Koltuklar Seviye 2 Otonom Sürüş Desteği Otomatik Uzun/Kısa Far Sistemi Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası Isıtmalı Direksiyon Simidi USB Type-A ve Type-C Girişleri Ön Elektrikli Ayarlanabilir Bel ve Yanal Destekler 2 adet USB Type-C Girişleri Arka 360 Derece Kamera Gri & Siyah Kumaş Koltuklar Alarm Sistemi Selec-Terrain Sürüş Modları Kablosuz Şarj Kablosuz Apple CarPlay & Android Auto Kör Nokta Sistemi Elektrikli, Katlanır ve Isıtmalı Yan Aynalar Handsfree Elektrikli Bagaj Kapağı Adaptif Hız Sabitleyici Isıtmalı Ön Cam (Buz Çözücü) Ön ve Arka Park Sensörleri Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Şerit Konumlandırma Asistanı Premium Ses Sistemi (Focal Hi-Fi) 360 Derece Alt Gövde Koruması Navigasyon Sistemi

Yeni Jeep Compass E-Hybrid, toplamda 145 beygir gücü üretebilen bir hibrit sistemle birlikte geliyor. 136 BG benzinli ünite ile yaklaşık 28 BG sunan 21 kW'lık elektrik motorunu birleştiren bu sistem sayesinde özellikle şehir içinde ihtiyaç duyulan performansı sağlıyor. Motor gücünü ise 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman üzerinden tekerleklere aktarıyor.

Karbondioksit emisyonlarını 133 g/km seviyesinde sınırlayarak daha çevre dostu bir otomobil olarak öne çıkan otomobil, 100 kilometrede ortalama 5,9 litre yakıt tüketiyor. Toplam torku 230 Nm benzinli motor ve 50 Nm elektrik motoru sayesinde güçlü bir kalkış sağlıyor. Araçta standart olarak 2. seviye otonom sürüş, kamera ve park sensröleri bulunuyor. 550 litrelik bagaj hacmi olan otomobil, yolcu tarafında 34 litrelik ek alan sunuyor.

Limited sürümü, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor. Güvenlik tarafında ön çarpışma uyarı, adaptif hız sabitleyici, şerit konumlandırma asistanı, otomatik acil frelenme gibi özellikler yer. alıyor. Geri görüş kamerası içeren arabanın iç tarafında 16 inç multimedya ekranı ve 10,25 inç dijital gösterge mevcut.