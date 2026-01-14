Fizik Kurallarını Rafa Kaldıran Bu Araba, Pisti Altüst Etti (Video)

Chevrolet, 2024 yılında en yeni Corvette ZR1 modelini tanıttı. 1064 beygir gücündeki 5,5 litrelik çift turbolu V8 motoruna sahip bu model, Mayıs 2025'te test edildiğinde hayranları daha da güçlü bir şekilde etkisi altına aldı. Şimdi de V8 motoru bir elektrik motoru ile birleştirilerek toplamda 1250 beygir gücüne ulaşan ZR1X ile bambaşka bir noktaya ulaştı.

Corvette ZR1X'in Drag Performans Testi Yayınlandı

Corvette ZR1X'in çeyrek mil drag performans testinde ulaşılan verilerin tamamı, özel zeminde elde edildi. Bu da verilerin aracın normal yollarda ulaşılabileceğinden daha da yüksek hızları görebildiği anlamına geliyor. Buna rağmen elde edilen sonuçların oldukça etkileyici göründüğünü belirtmek gerekiyor.

Michigan'daki US 131 Motorsports Park'a götürülen hız canavarı, 0-96 km/sa hıza 1,68 saniyede ulaştı. Çeyrek mili ise yalnızca 8,675 saniye içinde tamamladı. Bu araba, pisti 256 km/sa hızla bitirdi. Testte kullanılan araçta devasa arka kanatlar yoktu. Bunun yerine standart aerodinamik tasarıma ve Michelin Pilot Sport 4S lastiklere sahipti.

Marka tarafından aktarılan bilgilere göre ZR1X, 96 km/sa hıza ulaşmak için 30 metreden daha kısa bir mesafeye ihtiyaç duydu. Daha da şaşırtıcı olanı, bu arabanın teknik tarafta herhangi bir sorun yaşamadan arka arkaya defalarca piste çıkıp her seferinde 400 metreyi 8,8 saniyenin altında bitirmeyi başardığı iddia ediliyor.

Ne var ki bunlar sadece özel zeminlerde geçerli. Önemli olan gerçek hayatta katedilen yollarda gösterdiği performans. Neyse ki marka, bu zeminlere özel olarak da performans verileri paylaştı. ZR1X, normal zeminde 0-96 km/sa hıza 1,89 saniyede ulaşıyor. Çeyrek mili ise 8,99 saniyede geçiyor. Ancak bu modelde daha iyi performans sunan parçaların kullanıldığını unutmamak gerekiyor.