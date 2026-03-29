Valve’dan Counter-Strike 2’de Tarihi Temizlik! 1 Milyon Hesap Tek Gecede Silindi

Valve, Counter-Strike 2'de dev bir temizlik yaptı. Yapılan ban dalgasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon hesabın oyundan yasaklandığı açıklandı. Şirketin bu hamlesi CS2 topluluğunda büyük yankı uyandırdı. Peki bu kadar çok hesap neden engellendi? İşte detaylar...

Counter-Strike 2'de Yaklaşık 1 Milyon Hesap Neden Yasaklandı?

Reddit'te açılan bir gönderiye yanıt veren ve Counter-Strike 2 projesinin başındaki yetkililerden biri olan Valve çalışanı Ido Magal, oyuncuların artan yasakları fark etmesinin ardından büyük ban dalgasını doğruladı. Magal, toplam 960 bin bot hesabın kasa çiftçiliği yaptığı gerekçesiyle engellendiğini açıkladı. Bu hesaplar artık Counter-Strike 2'ye erişemeyecek. Peki yasaklanmalarına sebep olan kasa çiftçiliği nedir?

Counter-Strike 2'de Kasa Çiftçiliği (Case Farm) Nedir?

Bildiğiniz üzere Counter-Strike 2’nin devasa bir pazarı bulunuyor. Oyuncular silah kaplamaları, çıkartmalar, eldivenler, bıçaklar ve kasaları alıp satabiliyor. Üstelik bunlar gerçek parayla işlem görüyor. Ancak bu, bazı kişilerin haksız kazanç elde etmek için bot hesapları kullanmasına yol açıyor.

Bu kişiler binlerce bot hesabı oyuna dahil ediyor ve bu hesapların ölüm maçı veya silah yarışı gibi modlarda sürekli tecrübe puanı kazanmasını sağlıyor. Normalde oyuncu hareketsiz kalırsa oyun tarafından atılır ancak bu botlar kendi etrafında dönme veya sürekli zıplama gibi basit hareketler ile bu engeli aşıyor.

Bot hesaplar tecrübe puanı kazandıkça seviye atlıyor ve seviye atlayınca ise kasa düşüyor. Bu kasalar daha sonra satılıyor ve elde edilen kazanç, bot sistemini kuran kişiye gidiyor. Bu yöntem oyunun ekonomi sistemini istismar ediyor ve ciddi miktarda gelir elde etmeyi sağlıyor. Buna kasa çiftçiliği denir.

Gerçekten emek vererek kasa düşürmeye çalışanlar ise tahmin edebileceğiniz üzere bu duruma oldukça sinirleniyor. Neyse ki Valve da bu durumdan pek memnun değil ve bot hesapları engellemek için yoğun mesai harcıyor. Son hamle de bunu gösteriyor.

Editörün Yorumu

Birkaç yıldır Counter-Strike 2 oynayan biri olarak benim için öncelik her zaman eğlence oldu. Kasa düşürmek ikinci plandaydı. Ancak maçlara girdiğimde sık sık bot hesaplarla karşılaşmak oyun deneyimini bozuyor ve biraz sinir bozuyordu. Valve’ın son adımı ise bu durumu ciddiye aldığını gösterdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.