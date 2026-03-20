CS2'de Şarjör Krizi Büyüyor! Valve, Oyları Kapatmak Zorunda Kaldı

Valve, geçtiğimiz gün Counter-Strike 2 için yeni bir güncellemeyi devreye aldı. Bu, oynanış üzerinde doğrudan etkisi olan güncellemeydi. Hem oyunun Steam sayfasında paylaşılan duyuruya verilen olumsuz oylar hem sosyal medyadaki paylaşımlar, son güncellemenin oyuncuların hiç hoşuna gitmediğini gösterdi.

Counter-Strike 2'nin Şarjör Güncellemesi Kaç Olumsuz Oy Aldı?

Counter-Strike 2 için yayınlanan son güncelleme, Steam'de CS2 tarihinin en çok olumsuz oy alan güncellemesi olarak tarihe geçti. Öyle ki olumlu oy sayısı sadece 9 bin 818 ile sınırlı kalırken olumsuz oy sayısı 18 bin 822'yi buldu. Toplam olumsuz oy sayısı o kadar arttı ki bu güncelleme için olumlu ve olumsuz oy sayısı devre dışı bırakıldı.

Normalde bu işlem gerçekleştirildiğinde oy sayısını görmek mümkün değil ancak ThourCS2 isimli bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, API hizmeti üzerinden aldığı verileri doğrudan paylaşarak bu güncelleme hakkında oyuncuların neler düşündüğünü görmemizi sağladı. Olumsuz oy sayısı dün 5 bin civarındaydı. Bu kadar kısa süre içinde 20 bine yaklaşması, güncellemenin gerçekten de Valve için kritik bir sorun hâline geleceğini gösteriyor.

Counter-Strike 2'nin Şarjör Güncellemesi Oyunu Nasıl Etkiliyor?

Counter-Strike 2'de şimdiye kadar şarjör değiştirdiğinizde kalan mermiler de diğer şarjöre ilave ediliyordu. Yani 7 mermi bir alan şarjörünüz var ve 2 atış yaptıysanız kalan 5 mermiyi yine kullanmaya devam edebiliyordunuz. Mevcut şarjörün içine eksik iki mermi daha ekleniyordu. Yeni güncelleme işte tam da bu avantajı ortadan kaldırdı.

Valve, bu sistem yeterince gerçekçi olmadığını öne sürerek şarjör değiştirme sistemini baştan aşağı değiştirdi. Şirket, şarjör değiştirme kararının artık daha yüksek riskler taşıması gerektiğini düşünüyor. Bu kararın üzerine böyle bir hamlede bulunan şirket, son güncelleme notlarında şarjör değiştirildiğinde kullanılan şarjörün tamamen yok olacağını, onunla beraber kalan bütün mermilerin de gideceğini belirtti.

CS2'de Silahların Güncel Mermi Sayısı Ne Kadar Oldu?

Silah Güncel Mermi Sayısı Önceki Mermi Sayısı M4A4 150 120 Galil 175 125 M4A1-S 80 100 Deagle 28 42 SSG 30 100 Glock 80 140

Son güncelleme sadece şarjör sistemini değiştirmedi. Buna ek olarak birçok silahın da toplam mermi sayısı değişti. M4A4 ve Galil'in mermi sayısı artarken M4A1-S, SSG, Deagle ve Glock'un toplam mermi sayısı düşürüldü. Bu da oyuncuların el başında seçeceği silahlara artık daha dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.

Editörün Yorumu

Son Counter-Strike 2 güncellemesine gelen olumsuz oy ve eleştirilere hak veriyorum. Counter-Strike 2 gibi oyunları gerçekçilik için oynamıyoruz. Bunun için çok daha özenerek yapılan oyunlar mevcut. Benim gibi şimdiye kadar birçok Counter-Strike oyunu oynamış oyuncular, bu güncellemenin oyunun kendine özgü stilini tamamen ortadan kaldırdığını düşünüyor. Yepyeni bir oyun olsaydı, Counter-Strike ile alakası olmasaydı belki hoş karşılanabilirdi ama Counter-Strike 2'ye böyle bir sistem getirilmesi, bizim gibi oyuncuların alışkanlıklarının göz ardı edildiğine işaret ediyor.