Covid-19'un Çıkış Noktası Neresi? İşte En Net Kanıt!

Çin'in yaptığı ilk duyurudan bu yana yeni tip koronavirüs ile ilgili pek çok komplo teorisi ile karşılaştık. Nitekim bunların arasında virüsün laboratuvarda üretildiği ve yanlışlıkla yayıldığı gibi birtakım iddialar da yer alıyordu. Aslında hepinizin aşina olduğu ve muhtemelen en az bir kere duyduğunu düşündüğümüz bu iddia gerçek olabilir mi? Bilim insanları Covid-19'un çıkış noktası hakkında merak edilen detaylara değindi.

Covid-19'un Çıkış Noktası Laboratuvarlar mı Yarasalar mı?

Covid-19 uzun bir süredir pek çok bilim insanının ana ilgi odağı konumunda bulunuyor ve bu süreçte pek çok araştırmaya ve incelemeye imza atıldı. Virüsü yakından inceleyen bilim insanlarının oldukça büyük bir kısmı, virüsün doğal olarak evrimleştiği ve büyük olasılıkla bir yarasadan insanlara geçtiğini kabul ediyor.

Yani hayır, komplo teorilerine yer yok.

Peki bu görüşün arkasındaki destek noktaları neler?

SARS-CoV-2 virüsünün yapay bir virüs değil, zoonotik olduğunu anlamakta virüsün genetik metaryali, evrimsel tarihi ve yarasaların ekolojisini dikkate almak önem taşıyor. Günümüzde bilinen bulaşıcı hastalıkların yüzde 60 oranındaki kısmı, bilinen bütün hastalıkların ise yüzde 75 oranındaki kısmı zoonotik, yani hayvan kökenlidir.

SARS-CoV-2, insanlarda bulunan ve yine yarasalardan, farelerden ya da evcil hayvanlardan bulaşan yedi koronavirüsten en yenisidir. Bu arada yarasaların Ebola, Nipah, Hendra, Marburg ya da Influenza A gibi diğer pek çok virüsün de temel noktası olduğunu söyleyebiliriz.

Buna ek olarak virüsün genetik yapısı ya da genomu dünyanın dört bir yanında bulunan bilim insanları tarafından dikkatle incelendi ve halka açık bir şekilde binlerce defa paylaşıldı. Virüs bir laboratuvarda üretilmiş olsaydı genom verilerinde kayda değer farklılıklar görmemiz ya da genom verilerinde manipülasyonlara rastlamamız gerekirdi. Bunların arasında bariz olarak hedeflenmiş silinen ya da eklenen genetik elementler örnek gösterilebilir.

Ancak buna yönelik herhangi bir kanıt yok.

SARS-CoV-2 büyük olasılıkla uzun bir süre hayatta kalamayan ve düşük etkiye sahip bir viral varyanttan evrimleşti. Tesadüfen insan hücrelerini istila etme yeteneğini geliştirdi ve muhtemelen bir ara konakçı ile insanlara geçti. Ya da virüsün zararsız bir formu uzun bir süre önce insanlara bulaştı ve insan vücudunda evrimleşerek daha zararlı hale gelmeye başladı.