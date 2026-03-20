Yıllardır Beklenen Oyun Sonunda Oyuncularla Buluştu! Peki Beklenene Değdi Mi?

2019 yılında duyurulmuş olan Crimson Desert, sonunda oyuncular ile buluştu. Aradan geçen yedi yıllık süre zarfında yapılan tanıtımlar ve yaşanan ertelemeler der iken, dün itibarıyla büyük buluşma gerçekleşti. Peki yedi yıllık bekleyişe değdi mi? İşte detaylar...

Crimson Desert Nasıl Bir Oyun?

Pearl Abyss tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon-macera oyunu, başlangıçta Black Desert Online için ön hikaye anlatacak şekilde planlanmıştı. Ancak zaman içerisinde, projenin kapsamı dolayısı ile bağımsız bir oyuna dönüştürülmüştü. Kliff isimli bir karakterin etrafında dönen hikayede, Greymane paralı asker grubundan hayatta kalanları bulmayaca çalışıyoruz. Hikâyenin yanı sıra koyun gütme, büyük çaplı çatışmalara katılma ve ödül avcılığı gibi yan görevlerle de vakit geçirebilmemiz mümkün oluyor.

Halihazırda Metacritic sitesindeki inceleme puanlarının toplamında 78 / 100 gibi bir ortalama oluşmuş. Bu değer sadece PC versiyonunu kapsıyor olup, PlayStation 5 veya Xbox Series versiyonu için girilmiş bir puanlama girilmediği için bir ortalama oluşmuş değil.

SteamDB tarafındaki verilere de bakılırsa, güncel olarak Steam mağazasında 239.045 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşılmış. Bu haberi yazar iken, 111.112 oyuncu oynuyor görünüyordu. Twitch platformunda ise geride bıraktığımız yirmi dört saatte 496.493 eş zamanlı izleyici sayısına ulaşılmış iken, bu haberi yazdığmız sıradaki izleyici sayısı ise 152.777 olarak görünüyordu.

Steam mağazasında şimdiye kadar 8.728 kullanıcı incelemesi yazılmış. Bunların % 57 kadarının olumlu olmasıyla, şu an için 'Karışık' konumunda bulunuyor. Gelen eleştirilerin arasında kontroller yer alıyor. Öyle ki koşmak, yapay zeka karakterler ve hatta zıplamak gibi basit eylemler için birden fazla tuşa basmanın gerekli olduğundan bahsediliyor. Bunun yanı sıra, oyunun hantal ve tepkisiz olduğundan ve kameranın, düzgün bir kilitlenme sistemi olmadığı için, bilhassa çatışmalarda sıkıntı yarattığı da belirtilmiş.

Kullanıcı arayüzünün de bir başka problem olduğundan bahsediliyor. Çok fazla bilginin bulunduğu ve düzensiz yapıda olması ile neyin önemli olup, neyin olmadığını anlamanın güç olduğu belirtiliyor. Yapay zeka karakterler ile etkileşime girmenin kafa karıştırıcı olduğu, envanter sisteminin sezgisel olmadığı ve farklı menü ekranları arasında dolaşmak durumunda kalınması ile akışın sekteye uğradığına da dikkat çekilmiş.

Eleştirilen yönlerinin dışında, açık dünyasının detaylı ve muazzam olması, görülen her yere ulaşabilmek, karakter gelişimi, ana karakterimiz Klff olsa da oynanabilir iki karakterin daha olması, keşif özgürlüğü ve yetenekleri izleyerek öğrenmek de övülen yanları arasında gösteriliyor.

Editörün Yorumu

Yedi yıllık bekleyişin ardından, karşımızda büyük ölçüde beklenene değmiş olan bir Crimson Desert olduğunu söyleyebilirim. Elbette her oyunda olduğu gibi açık dünya aksiyon-macera oyununun da kusurları var. Ama Pearl Abyss stüdyosunun oyuncuların geri bildirimlerini göz önünde bulundurması durumunda, söz konusu kusurların bir şekilde düzeltilebileceğini düşünüyorum.