Resident Evil 4 İçin Büyük İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan efsane yapımlardan biri olan Resident Evil 4 için büyük bir indirim kampanyası başlatıldı. Bununla birlikte oyunun fiyatında da ciddi bir düşüş meydana geldi. Oyuncuları oldukça etkileyici bir atmosferle karşılayan bu yapım için başlayan fırsattan faydalanmak içinse sınırlı bir süre bulunuyor.

Resident Evil 4 Ne Kadar İndirime Girdi?

Resident Evil 4, Steam'de yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyun normalde 29.99 dolar (1.381 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. İndirim sayesinde bu fiyat 7.49 dolara (345 TL) düştü. Bu da şu an kampayadan faydalanan oyuncuların 1.036 TL tasarruf edebileceği anlamına geliyor. Bu arada fırsatın 18 Haziran 2026'da sona ereceğini belirtelim.

Resident Evil 4, PlayStation'da Ne Kadara Satılıyor?

Korku oyunları arasında konumlanan Resident Evil 4 için şu an PlayStation'da da devam eden bir indirim söz konusu. Oyun, PlayStation mağazasında normalde 1.399 TL'ye satılıyor. Steam'de olduğu gibi bu platformda da yüzde 75 oranında indirim bulunuyor. Bu indirimle birlikte oyunun fiyatı da 349 TL'ye düşmüş durumda. Yani Steam ile arasında 4 TL fark bulunuyor. Öte yandan PlayStation'daki fırsatın kampanyanın 11 Haziran 2026'da sona ereceğini not düşelim.

Resident Evil 4 Nasıl Bir Oyun?

Raccoon City'deki biyolojik felaketten altı yıl sonrasını ele alan Resident Evil 4'te Leon S. Kennedy'yi yönetiyoruz. Oyundaki amacımız, başkanın kızını bulup onu kurtarmak. Bunun için ipuçlarını takip ederek oldukça uzak bir noktaya varmaya çalışıyoruz. Buraya vardığımızda insanların pek normal olmadığını fark ediyoruz. Çok geçmeden bizi nasıl bir tehlikenin beklediğinin farkına varıyoruz.

Oyunda hayatta kalmaya ve görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Karşımıza çok sayıda düşman çıkıyor. Bunlara karşı etkili şekilde mücadele edebilmek için mühimmat topluyoruz. Bu süre zarfında yolumuz birçok önemli karakter ile kesişiyor ve hikâye bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor.

Resident Evil 4'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 (4 GB VRAM) / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB VRAM)

AMD Radeon RX 560 (4 GB VRAM) / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB VRAM) DirectX: Sürüm 12

Resident Evil 4'ün Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX: Sürüm 12

Editörün Yorumu

Resident Evil 4 için başlayan fırsatın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Normalde almak için 1.000 TL'nin üzerinde harcama yapmak gereken bu oyun şimdi çok daha ucuza satın alınabiliyor. Oyunu daha önce oynamış birisi olarak özellikle Leon S. Kennedy'yi sevenler tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebilirim.