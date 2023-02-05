CrossfireX Sunucuları Kapanıyor: Tarih Verildi!

Smilegate Entertainment, CrossfireX sunucuları hakkında oyuncuları üzecek bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre oyunun tek oyunculu ve çok oyunculu modları belirtilen tarihten itibaren oynanamayacak. Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

CrossfireX Sunucuları Neden Kapanacak?

Yayıncılığını Remedy Entertainment'ın üstlendiği CrossfireX ile ilgili oldukça önemli bir karar alındı. Bu kararı bildirmekten büyük üzüntü duyduklarını belirten Smilegate Entertianment, CrossfireX isimli video oyununun 18 Mayıs 2023 tarihinde kapanacağını duyurdu.

Smilegate, "Hizmet sona erene kadar CrossfireX'in keyfini çıkarabileceğinizi umuyoruz ve desteğiniz için her zaman minnettar olacağız. Herhangi bir sorununuz varsa Destek sayfamızı ziyaret ederek lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin" ifadelerine yer verdi.

Belirtilen tarihten itibaren çok oyunculu mod ve tek oyunculu mod oynanamayacak. Söz konusu yapımın sunucularının neden kapatılacağı bilinmiyor. Oyunun tek oyunculu modu Remedy Entertainment, çok oyunculu modu ise Smilegate Entertainment tarafından geliştirilmişti.

FPS türündeki video oyunu CrossfireX, 10 Şubat 2022 tarihinde Xbox One ve Xbox Series X / S platformları için çıkmıştı. 38 Metacritic puanına sahip olan oyun, olumsuz eleştirilere maruz kalmıştı.

Smilegate Entertainment tarafından CrossfireX'e dair alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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