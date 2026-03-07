Türkçe Destekli Macera Oyunu Ücretsiz Oldu! Hızlı Davranın

Gizem ve macera türünü sevenlerin kesinlikle denemesi gereken Crowalt: Traces of the Lost Colony bedava oldu. Türkçe dil desteği sunan bu oyun için başlatılan fırsat sadece belirli bir süreliğine geçerli olduğu için oyunla ilgilenen kişilerin biraz acele etmesi gerekiyor.

Crowalt: Traces of the Lost Colony Ücretsiz Veriliyor

Crowalt: Traces of the Lost Colony, Steam'de ücretsiz olarak sunuluyor. Oyun normalde 5,79 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla 255 TL'ye denk geliyor. Kısa süreliğine geçerli olan bu yeni fırsat sayesindeyse oyuna hiçbir şekilde ödeme yapmadan sahip olabiliyorsunuz.

Madcraft Studios tarafından geliştirilen ve GrabTheGames tarafından yayınlanan bu macera oyunu, 9 Mart 2026 saat 20.00'de tekrardan ücretli hale gelecek. Belirtilen tarihe kadar eğer oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen size ait olacak. Bu, oyunu hemen yüklemeseniz bile dilediğiniz zaman indirip oynama olanağı elde edeceğiniz anlamına geliyor.

Crowalt: Traces of the Lost Colony Fragmanı

Crowalt: Traces of the Lost Colony Nasıl Ücretsiz Alınır?

Steam istemcisini açın.

Mazağaya gidin ve arama kısmına oyunun adını yazın.

Crowalt: Traces of the Lost Colony'nin üzerine tıklayarak oyunun sayfasına gidin.

"Kütüphaneye ekle" seçeneğine tıklayın.

Crowalt: Traces of the Lost Colony Nasıl Bir Oyun?

Crowalt: Traces of the Lost Colony, klasik macera oyunlarını sevenlere hitap ediyor. Piksel grafikli oyunlar arasında yer alan bu oyun, "tıkla ve ilerle" oynanışına sahip. Ana karakter, 1507 yılında kurulduktan sonra kısa bir süre sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolan koloninin bıraktığı tek ipucu olan "Crowalt" isminin peşinden gidiyor. Biz de bu karakterin hedefine ulaşmasına yardımcı oluyoruz.

Hikâye, 1737 yılında geçiyor. Karakterimiz kayıp koloninin üzerindeki sır perdesini ortadan kaldırmak için adaya geliyor. Ne var ki bu ada artık boş değil, burada yerliler ve düzenli olarak uğrayan korsanlar yer alıyor. Adayı keşfederken eşyalar toplayıp birleştiriyor, bunlarda harekette bulmacaları çözüyor ve yerlilerin güvenini kazanmaya çalış çalışıyoruz.

Crowalt: Traces of the Lost Colony'nin Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

Windows 7 veya üstü İşlemci: 2 GHz işlemci

2 GHz işlemci Ekran Kartı: Intel HD 3000 veya daha iyisi

Intel HD 3000 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Crowalt: Traces of the Lost Colony, tür açısından sabahtan akşama kadar oynamak isteyeceğim bir oyun değil çünkü sürükleyiciliği yok. Ancak yorucu bir günün sonunda ekranın karşısına geçip biraz kafa dağıtmak istediğimde kesinlikle göz ardı etmeyeceğim bir oyun. O yüzden son tarih gelmeden hemen kütüphaneye ekledim ve biraz oynadım. İlk izlenimlerimin olumludan da öte olduğunu söylemem mümkün.